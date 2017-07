Depetris y Niz, refuerzos de Tigre

El rafaelino Alexis Niz y Rodrigo Depetris, ambos ex jugadores de Atlético de Rafaela, se convirtieron ayer en refuerzos del Tigre de Caruso Lombardi.Estos dos no fueron los únicos que confirmó el 'Matador' ya que también llegó Julio Chiarini.Tanto Chiarini como Niz (29 años) llegan provenientes de Sarmiento de Junín.El 'Toto' firmó por un año mientras que 'Roli" (25 años), también acordó por un año. El arquero, con una extensa carrera (principalmente en el ascenso) con un breve paso por River, firmó por un año ante la inminente salida de Nelson Ibáñez, peleará por un lugar con Javier García.Por otro lado, en el mundo Tigre se habla del posible retorno de Matías Pérez García.Además, Caruso está observando de cerca a Tobías Figueroa, jugador de Brown de Puerto Madryn (es goleador del equipo) con el que está peleando el ascenso. Si bien su pase pertenece a Belgrano, Richard lo quiere en Victoria el próximo torneo.Tal como se había anunciado, aún no fue oficializado por el club, el uruguayo Mathías Abero jugará en Newell's Old Boys. Hoy se haría el anuncio desde la institución rosarina. Lo mismo podría ocurrir con Lucas Hoyos, muy cerca de reforzar a Godoy Cruz.