CRAR derrotó a Loga

El Círculo Rafaelino de Rugby no detiene su marcha en el Torneo Regional del Litoral y ayer consiguió una nueva victoria en la Zona de Reclasificación. Con un try de Franco Davicino y tres penales de Pablo Villar derrotó 14-9 a Logaritmo y a domicilio.Más allá del buen primer tiempo que tuvo el equipo conducido por Cristian Martino y Leonardo Crosetti, no lo pudo plasmar en el tanteador. Se fueron al descanso 11-3 y el local se puso en partido en el inicio del complemento, con dos penales seguidos.CRAR logró su segunda victoria en la Reclasificación y la séptima en lo que va del año en el TRL (contando las primeras cinco de la primera fase).El conjunto rafaelino formó con: Nicolás Gutiérrez, Martín Zegaib, Matías Rocchi, Juan P. Imvinkelried, Franco Davicino, Ignacio Minetti, Juan M. Imvinkelried, Mariano Ferrero (c), Maximiliano Bertholt, Pablo Villar, Guillermo Brown, Juan N. Imvinkelried, José M. Williner, Santiago Salari y Lautaro Trossero.Ingresaron: 46m Gastón Epelbaum x Minetti, 65m Ricardo Brown x Bertholt, 66m Ignacio Pfaffen x J. N. Imvinkelried, 69m Guillermo Zbrun x Rocchi, 78m Pedro Eguiazu x G. Brown.Logaritmo 9 – CRAR 14, Los Pampas 13 – La Salle 29, Cha Roga 21 – Los Caranchos 23, Rowing 36 – Provincial 6.Rowing 10, puntos; Círculo Rafaelino 9; Los Caranchos 8; Provincial 5; La Salle 6; Logaritmo 2; Cha Roga 1; Los Pampas 0.CRAR vs Rowing, Provincial vs Cha Roga, Los Caranchos vs Los Pampas, La Salle vs Logaritmo.En la primera semifinal del ICBC Nacional de Clubes, Tala se hizo fuerte de local y con un segundo tiempo impecable, superó a San Luis por 47 a 35 y será uno de los finalistas del torneo. En la otra "semi", Hindú derrotó a Belgrano en Virrey del Pino por 45 a 31. El conjunto de Don Torcuato fue contundente cuando tuvo que serlo y aprovechó los momentos en los que Belgrano pareció perder la concentración, para anotar y establecer una diferencia en el marcador que fue la que le dio el margen necesario para, en los minutos finales, bajar un poco la intensidad.En lo que respecta al Nacional de Clubes B, los finalistas son Jockey de Córdoba y Atlético del Rosario. En el TDI A, GER vs La Tablada.