La Comisión Automotriz de ADIMRA sesionó en Rafaela

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela fue sede ayer de un importante evento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADMIRA). Puntualmente se realizó la reunión mensual de la Comisión Automotriz de ADIMRA, además de otras actividades relacionadas.

El encuentro estuvo presidido por Andrés Ferrero, presidente del CCIRR, y participaron Alejandro Pedrosa, presidente de la Comisión, Isabel Martínez, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba (ambos miembros del comité de presidencia de Adimra) y el Lic. Horacio Cepeda, que es asesor de la comisión automotriz. Oficiaron de anfitriones los principales representantes de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela como Mauricio Rizzotto, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, y Graciela Acastello, vicepresidente.

En el comienzo de la charla Ferrero expresó que “es un honor y estamos muy agradecidos de poder organizar esta reunión de la Comisión Automotriz de ADIMRA en Rafaela. Saben que el año pasado ya estuvo Alejandro (Pedrosa) haciendo la presentación de la Ley Automotriz, que tiene por lo menos las intenciones de generar un nuevo espacio de desarrollo de la industria automotriz. El Lic. Cepeda también ha sido muy importante en la labor de acompañar a los empresarios en los aspectos iniciales, en la cocina de la Ley, en la reglamentación.”

Fue una jornada íntegra ya que por la mañana se realizó una jornada de capacitación sobre fundición en una planta de Lehmann, con la intervención especial de profesionales de INTI. Respecto de esta actividad Mauricio Rizzotto manifestó que “tenemos un experto en fundición a nivel internacional que vino a disertar. Expuso algunos temas teóricos que luego se llevaron a la práctica. Muy interesante porque es abrir las puertas para capacitarnos entre colegas, vernos las caras, opinar. Esperemos que sea un puntapié inicial para que la industria de la fundición pueda fortalecerse desde adentro”.

Además recalcó que “el sector fundidor está fuertemente ligado a la industria automotriz, al desarrollo y a poder fortalecerla. Es una jornada intensa pero importante ya sea para el sector técnico como para el empresariado.”



LOS ALCANCES DE LA

LEY AUTOMOTRIZ



Más tarde se realizó la reunión de la Comisión automotriz de ADIMRA, con la participación de sus máximos referentes. El presidente Alejandro Pedrosa dijo en rueda de prensa manifestó que la intención es “comenzar a federalizar” la Comisión y que se decidió empezar por Rafaela debido “a la invitación formal de su presidente. Además tenemos empresas aquí que merecen que lo hagamos. Nos gustó que fuera algo bien del interior”.

Respecto de los temas abordados en la Comisión se profundizó sobre el plan “1 Millón de Autos” lanzado por el gobierno nacional y se anticipó un anuncio que se viene “1 Millón de Motos”.

Pero fundamentalmente se dieron a conocer detalles de la Ley Automotriz, cuya confección tuvo trascendentes aportes del Lic. Cepeda, quien explicó que “como pasa siempre con las legislaciones nuevas, hay que difundirlas, la gente tiene que entender cuáles son las oportunidades que se generan. Y el sector de fundición fundamentalmente dentro de la Ley Automotriz fue uno de los sectores que fue más estimulado.”

También Cepeda contó que la ley “está reglamentada, operativa y de hecho hay 4 proyectos de terminales presentados y una sistemista, una empresa autopartista también iniciando su presentación”. “La ley tiene una obligación para autos del 30% de piezas locales y en el caso de camiones en el orden del 25%. En el caso de sistemas, es decir conjuntos llámese transmisión o el sistema de frenos, tiene que tener un 30% mínimo locales. El punto que sí es diferencial es el caso de motores. En Argentina se están armando motores pero no se están fabricando motores. La ley le da un tratamiento particular, se pueda hablar dentro de la ley que se puede arrancar con un mínimo de 10% de piezas” detalló el Licenciado, quien también remarcó que “este es uno de los puntos que ADIMRA ha tomado como su responsabilidad, encabezar un movimiento para impulsar que se fabriquen motores en Argentina”.

Finalmente Isabel Martínez habló sobre la búsqueda de competitividad: “esta ley viene a ayudar un poco a la competitividad porque le da beneficios a quienes compren partes locales, a través de reintegros. Eso viene un poco a compensar la competitividad, no lo logra del todo, hay que seguir trabajando en temas de costos, costos laborales no salariales, los juicios laborales que tanto impactan en las empresas y materia prima fundamentalmente”.