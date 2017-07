Bovaglio será el próximo DT, y varios temas del mundo celeste

se encuentra en la búsqueda de un nuevo técnico y mientras tanto, también se suceden unas cuantas noticias más en el mundo celeste. Si bien falta la confirmación oficial,tiene todos los ‘pergaminos’ para convertirse en el reemplazante de Juan Manuel Llop., comentó, presidente de Atlético en radio El Espectador.Las charlas entre la dirigencia de la “Crema” y Bovaglio fueron por demás de positivas y, contó Gays, que luego agregó:En relación a esas conversaciones, Gays señaló:, tenía que arreglar su salida de Talleres (ayer por la mañana ya lo hizo) pero hemos escuchado algunas declaraciones del presidente (Fassi) en donde entendía que era una posibilidad de crecimiento para Lucas y que se lo tenía totalmente merecido y de alguna manera no iba a poner trabas para que eso suceda”.Bovaglio, rafaelino de 38 años, hizo inferiores en Alberdi, en el 2015 colgó los botines para sumarse al cuerpo técnico de Jorge Burruchaga y el año pasado comenzó a trabajar en Talleres de Córdoba, último club que lo vio jugar. Hace días logró el título de campeón con la Reserva de AFA de la ‘T’ y si bien el ‘Moncho’, como lo apodan por estas tierras, transita sus primeros pasos como entrenador, tiene un sentimiento extra y eso es un plus.“Este tipo de apuestas tienen su punto fuerte y débil también. Como fortaleza uno puede resaltar el sentido de pertenencia,, eso le da a él y a nosotros también de saber que tiene un respaldo adicional, siempre es necesario en un torneo tan largo y en el cual habrá altos y bajos. Cuando se producen esos bajones podés contar con ese respaldo, eso te da un plus”, argumentó Gays.Y por si todavía quedaran dudas, el presidente de la ‘Crema’ declaró:Si bien aún los dirigentes de Atlético y Bovaglio se deben una reunión (sería mañana por la mañana), la cual terminará de cristalizar todo, el futuro DT parece ya estar definido.En relación al proyecto deportivo, Gays anunció:y por eso nos interesa mucho preservar, en la medida de lo posible y en lo que el presupuesto permita, la mayor cantidad de jugadores que han estado en este campeonato que terminó, porque a medida que uno le puede ir dando continuidad arrancás con otro tipo de ventaja para poder volver lo antes posible al fútbol de Primera ya que es lo que hoy por hoy Atlético entiende que debe estar, ya que ha dejado de ser un equipo de la B y merece estar en la primera categoría y apuntaremos a poder volver”.“Es una posibilidad que tiene un alto porcentaje que ocurra. Hemos tenido algunas charlas con la gente de San Lorenzo en donde hemos acercado bastante las posiciones.”, contó Eduardo Gays. ¿Los detalles? “Es más de forma, tiene que ver con dar a conocer dentro de la CD cual es la propuesta y que entre todos hablemos esa negociación que es muy importante para el club, es algo más de formas. Hay un alto porcentaje que se defina la transferencia de Gudiño a San Lorenzo cerca del millón ochocientos”.“Estamos en una negociación con su representante, dicha transferencia no se hizo de club a club sino que la terminó concretando el representante del jugador; esto debido a que había un interés manifiesto por parte del Emelec de Ecuador, ya había aparecido en enero de este año. Al no ser una negociación que llevamos en forma directa nosotros estamos algo alejados ypor el no uso de la opción de compra del jugador”.“Cuando se produce la transferencia a Boca. Como en principio eso es lo que va a ocurrir (a la Juventus de Italia), aún estos trascendidos periodísticos no fueron confirmados por el club y es cierto que hay negociaciones y las está llevando adelante directamente el presidente Angelici”.“Con Teo hemos conversado, con su representante también, ya que su pase pertenece a Cerro Porteño y había una cuestión que a lo mejor podía trabar alguna negociación, se destrabó todo y tenemos el acuerdo bastante avanzado con él,para que pueda continuar con nosotros”.“En principio, todos los jugadores que son del club van a continuar. Nos queda ese análisis con cada uno de los jugadores para ver quién puede ir cedido a algún otro equipo como para que pueda tener una continuidad futbolística que le permita tener un ritmo que en este tiempo no lo ha tenido con nosotros. Esa es una evaluación que haremos después que contratemos al técnico, es una tercera etapa. ¿Qué hacemos con los juveniles y que refuerzos buscamos?”.