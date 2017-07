CruzA usted no le gusta sufrir. Tampoco a mí; a me足nos que le demos al sufrimiento un sentido redentor, como lo dio san Pablo:(Col. 1, 24).Entonces las cosas cambian. Y el signo negativo del dolor se transforma en positivo. No se olvide que la cruz, símbo足lo cristiano del sufrimiento, está compuesto por dos trazos que se cruzan. En matemáticas es el signo más, hecho para sumar, no para restar.Un autor anónimo escribió:León Bloy solía decir:Miguel Ortega, en su pequeño libro, nos regala una exquisita página para ayudarnos a entender la cruz:"En tu cuello y posiblemente en tu pieza tienes una cruz colgando. No la lleves por moda, por adorno o por costumbre. En ella clavaban a los malditos, a los bandidos y a los blasfemos. Era un instrumento de muerte, de vergüenza y de tortura. En ella mataron a Jesús en tarde de tinieblas. No lo olvides."Desde entonces cada cruz es un signo del amor hasta el extremo de quien dio la vida por sus amigos."Es signo de tu dolor, de tus sufrimientos y problemas que es necesario asumir con gozo."Es signo de las angustias y de la tortura de tantos hombres crucificados hoy sobre la tierra."Que la cruz que tu llevas manifiesta tu firme compromiso de hacer un mundo resucitado."Llévala con alegría y con valor, y que tu sonrisa joven sea ya el anuncio de tu triunfo".