Se puso en marcha una nueva edición de Conductor Designado

Se presentó ayer por la mañana una nueva edición de la campaña “Conductor Designado” que desde hace seis años implementa la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía y la Subsecretaría de Gestión y Participación.Este año, este programa tiene un condimento especial, se suma el gobierno de la provincia de Santa Fe, mediante el Gabinete Joven y que se pondrá en marcha mañana en República Bar: “De acá hasta fin de año se van a realizar las intervenciones en los bares y boliches, cada 15 días. Los locales adheridos son Miluno, Chimbote, La Bastarda, Margarita, República, W Producciones y El Pelado”, comentó el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira.Además destacó que “celebramos esta política de Estado que implementa en conjunto la Municipalidad de Rafaela y el gobierno de la provincia. Estamos muy contentos que este programa trascienda las fronteras y se replique en otras ciudades. Nosotros queremos generar conciencia porque la principal causa de muerte en los jóvenes de 18 a 35 años en nuestro país, son los accidentes de tránsito. Por eso volvemos a tener un pájaro loco que es el personaje que no queremos que pase desapercibido, para que le pique la conciencia a los jóvenes”, y anunció que “este programa se enmarca en la campaña de protección de la vida que implementa la Municipalidad de Rafaela. Desde el Estado no les decimos que no tomen, sino que si van a tomar lo hagan responsablemente. Si alguien tiene que llevar a sus amigos a su casa, para que vuelvan sanos y salvos, no tome sino que utilicen medios alternativos para volver. Porque las consecuencias pueden ser fatales y no queremos más víctimas”.Recordemos que este programa viene dando muchos resultados, ya que desde esa primera edición en 2012 hasta la fecha se han inscripto 1.050 personas, de las cuales el 53 % salió del boliche, accedió a hacerse el control y el resultado fue dentro de lo permitido.Conductor Designado se lleva a cabo en la noche rafaelina, donde se invita a los jóvenes a inscribirse. Se colocan una pulsera y en el boliche pueden acceder a gaseosas y agua de manera gratuita por la adhesión de los boliches para colaborar con el programa. Al finalizar la noche, el inscripto puede realizarse de manera voluntaria el control de alcoholemia y, en el caso de que de negativo, accede a premios instantáneos y participa de un sorteo final por un premio mayor.Además, la provincia hace extensivo este programa a otras localidades de la región, lo que implica poner en marcha un dispositivo que es valioso que tiene que ver con la concientización y la sensibilización y que siempre va unido a otras políticas de cuidado y protección de la vida.El programa está pensado y llevado adelante por un equipo de la Subsecretaría de Gestión y Participación, estando presente en las intervenciones los viernes o sábados por la noche.En el lanzamiento estuvieron presentes la subsecretaria de Gestión y Participación, Julia Davicino; el coordinador del programa Conductor Designado de la provincia, Javier Díaz Dechiara; el coordinador del Gabinete Joven en el Nodo 2, Matías Martínez, y el concejal Jorge Muriel.