Colidio, el juvenil de los 100 millones

El mundo del fútbol mueve una montaña de millones, y no sólo con las superestrellas -muchas de ellas hoy en Rosario con motivo del casamiento de Messi-, sino también con jugadores muy jóvenes, que apenas están todavía formándose en divisiones inferiores. Uno de estos casos es el del rafaelino Facundo Colidio, que de Atlético pasó a Boca Juniors y estos días fue noticia al ser adquirido en 5 millones de euros por la Juventus de Italia, cifra que puede convertirse en 10 en caso de su debut en el equipo superior de la "Vecchia signora".Colidio, pese a integrar ahora ese universo de los famosos, aún sin haber alcanzado la consagración, no es sin embargo demasiado conocido. Lo más trascendente lo tuvo cuando integró poco tiempo atrás el seleccionado argentino Sub-17 que jugó el Sudamericano en Santiago de Chile, y también por sus apariciones en inferiores y unos pocos partidos en la reserva de Boca -marcó goles ante Estudiantes y Temperley-, siendo calificado como "el mejor 9 juvenil de la Argentina". Aunque ya antes había integrado el seleccionado Sub-15 en el Sudamericano en Colombia.Su formación como futbolista comenzó en la Crema -que percibirá un 15% de la transferencia inicial, es decir 750.000 euros- a los 4 años, pasando luego a Boca y de ahí este gigantesco paso a la Juventus, aunque también tenía interés por él el Manchester City.Su llegada al club de la Ribera fue en 2014 para jugar en la sexta división, e inmediatamente se ganó el reconocimiento de los entrenadores, que vieron en él a un futuro crack. Rolando Schiavi fue quien comenzó a ponerlo en la reserva."El fútbol para mí, es todo. Me hace aislarme de los problemas que tengo", dijo Facundo en una entrevista. También este Diario vino informando de él desde su transferencia a Boca, y justamente de algunas de las entrevistas extractamos datos para volver a refrescarlos a nuestros lectores, ávidos por conocer más en detalle quién es este juvenil de 17 años vendido a la Juve en más de casi 98 millones de pesos -a cotización del euro ayer a 19,78-, constituyendo la cifra más elevada hasta ahora para un jugador surgido aquí.Facundo nació en el año 2000 y fue el segundo de los 3 hijos del matrimonio formado por Sergio y Mónica. Sus primeros pasos en el fútbol los dio junto a su hermano Gonzalo, y al principio comenzó haciéndolo como arquero. En aquella nota nos decía "desde que llegué a Boca sólo me pasaron cosas buenas”, para que "arranqué por mi hermano Gonzalo, que jugaba ahí. Empecé a ir a entrenar con él y hasta los 14 estuve allá. A finales de 2013 me consiguieron para quedarme en la pensión de Boca pero no quise, era todavía muy chico. Pero a principios de 2014, después de jugar un torneo para Boca en Córdoba. Me entusiasmé y junto a mi familia decidimos que lo mejor era venirme". Toda la historia más reciente es conocida, su venta a la entidad italiana lo puso en la referencia de todo el mundo del fútbol, tanto de aquí como del exterior.