Cuando el deseo se hace canción

Serenidad, frescura y alegría, eso nos irradia la música de Nati Pellegrinet, la joven rafaelina que acaba de lanzar su primer disco solista, que será presentado este sábado 1 de julio a las 21:30 horas, en el Centro Cultural Municipal sala Sociedad Italiana. El recital será en el marco del Ciclo de Música Popular de la Asociación Cultural Otras Voces, con entrada libre y gratuita.Acompañada por un grupo de delicados músicos Nati ha concretado uno de sus sueños, y en diálogo con LA OPINION habla de este camino…-Mi vínculo con la música, desde que tengo recuerdo, empezó a los 6 años. Aunque mi tío Dani me cuenta que ya en pañales yo alucinaba con la música, cuando me ponía sus auriculares enormes y me hacía escuchar lo que él escuchaba en ese entonces. Siempre estuve rodeada de música, mis abuelos fueron grandes músicos, a mis padres les encantaba bailar y disfrutaban mucho de la música, y mi tío Daniel Pellegrinet que se dedica profesionalmente desde hace muchos años. Así que a los 6 años empecé a estudiar guitarra en un taller de la escuela.-Escuchaba mucha música. Dani me pasaba discos, yo iba a todos los ensayos y shows de “Color Chino”, su banda. Y en primer año me tocó como profesor de música Ricardo Gigena, un gran profesor y músico que nos hablaba de una libertad alucinante, y nos enseñó otra forma de ver el mundo. Y eso lo atesoro mucho.-No lo decidí concretamente, fue sucediendo, siempre fue muy natural.-No hay algo específico que me inspire, simplemente es que paso mucho tiempo con la guitarra encima, tocando, estudiando, explorando, dando clases, y el canto viene de la mano de todo eso. Y por otro lado, no tan lejano, me gusta escribir y jugar con las palabras. Así que de ese combo salen canciones.-Fue hermoso y muy significativo para mí, porque no sólo grabé voces, esta vez también tuve la experiencia de grabar por primera vez las guitarras de mi propio disco. Eso me da mucha alegría. Y lo más importante de todo el proceso de grabación es la entrega de todos y todas quienes participaron, con una generosidad y amor gigante. Es la magia del disco. Todo eso se escucha. Se refleja lo que fuimos sintiendo a medida que lo íbamos haciendo, ya que se grabó, casi en su totalidad, en vivo, entonces hay mucha improvisación libre que le da frescura e identidad.-Nacho Esbó que es el productor artístico y segunda guitarra; Nicolás Mu Sánchez es el arreglador musical y tercera guitarra; Fernando Abratte en bajo; Matías Bainotti en batería; Nicolás Méndez en batería acústica y electrónica; Lucas Bianco en bajo; Hernán Castagno invitado especial en batería, en la Canción Vas; Daniel Pellegrinet invitado especial en voz, en la canción Suena; Candela Hernández en coros; y Nicolás Ibarburu como invitado especial de lujo en guitarra, en la canción Burbuja. El arte de tapa que es bellísimo, lo hizo Melina Meynet.-La música nos salva de la locura que no está buena y nos propone la otra locura, con la que también hay que lidiar un poco, pero está más buena y vale la pena.En la apertura del espectáculo se presentará el grupo “Cuerpos”, integrado por Maxi Eschbach en guitarra y voz, Carlos García en teclados y voz, Manuel Maldonado en cello y Bruno Galloni en percusión.Este evento cuenta con el auspicio de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura y el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe.