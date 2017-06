Contigiani presentó su candidatura a diputado

El ministro de la Producción, Luis Contigiani, encabezó ayer jueves el lanzamiento de la lista “Adelante”, que lo llevará como primer precandidato a diputado Nacional por el Frente Progresista, Cívico y Social. El acto tuvo lugar en la sede de la Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe) y estuvieron presentes Miguel Lifschitz y Carlos Fascendini, gobernador y vicegobernador de Santa Fe, el diputado nacional Hermes Binner, el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Antonio Bonfatti, integrantes del gobierno provincial y los demás precandidatos de la lista.Contigiani comenzó refiriéndose al espacio que representa: “Voy a defender hasta la médula la causa del Frente Progresista Cívico y Social, que es la de todos los santafesinos. No somos el marketing de la política, somos una herramienta de construcción colectiva”. “Somos un partido y un movimiento que lucha fuertemente contra la corrupción, pero lo hacemos demostrando lo que somos: honestos. Aquí en Santa Fe, somos honestos, tenemos un compromiso con la verdad, podemos mostrar transparencia pública, aquí podemos tener el remedio que necesita el país para la corrupción. Santa Fe es un gran remedio para eso”, añadió.Acerca de la polarización política a nivel nacional, el precandidato sentó su posición: “Nos une la ética y la lucha contra las injusticias. Y no nos escondemos en ninguna grieta. Eso es un negocio que beneficia a unos pocos y perjudica a la gran mayoría de los argentinos. No nos escondemos en la grieta, es muy fácil hacerlo”.Respecto de los modelos económicos productivos en discusión, apuntó: “La verdadera disyuntiva en el país es si estamos con la timba financiera o con nuestra gente. Elegimos este último camino. Y por eso trabajamos para fortalecer a cada pyme y defender a los trabajadores”. “Como lo explicaba Sylvestre Begnis, en un tractor fabricado en el país, lo que hay es trabajo argentino. Lo mismo que un zapato o una heladera. Hay tiempo de trabajo de nuestra gente, ¿cómo no vamos a cuidarlo?”, agregó, en clara defensa a la industria local. Además, hizo referencia a la política sanitaria santafesina: “¿Cuántas provincias pueden mostrar como Santa Fe, hospitales de mediana y alta complejidad como los que estamos inaugurando? Lo hacemos porque creemos en la salud pública”.Fue decisivo el precandidato al manifestar su posicionamiento político en el plano nacional: “Nos vamos a rebelar ante el centralismo porteño en la Cámara de Diputados. A decirles que es la hora del federalismo”. “¿Cuándo le van a pagar la deuda a los santafesinos? Díganos, gobierno nacional, cuándo, cómo y dónde nos pagan”, concluyó Contigiani, refiriéndose a los más de 24 mil millones de pesos que debe la Nación a la provincia de Santa Fe en términos de coparticipación.