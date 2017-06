La rafaelina Soledad Comini Borda integra una de las listas de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, por el Frente Progresista Cívico y Social, que participará en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto de 2017.Militante desde hace muchos años de la UCR local, estuvo 5 años participando de Florentina, en contra de la violencia de género, ocupará el quinto lugar en la lista "Sumemos por Santa Fe", que encabeza María Eugenia Schmuck, concejal de la ciudad de Rosario. Además, estará el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, Palo Oliver.La nómina de candidatos se completa con Graciela Bernhardt (de San Carlos Centro); Luciano Travaglino (Cañada de Gómez); Darío Melo (Rosario); Liliana Herrera (San Jorge); Juan Manuel Amatta (Chañar Ladeado) y Elena Gasparri (Rosario)."Conozco a Schmuck de la facultad. Juntas estudiamos ciencias políticas y ella me llamó para contarme sus proyectos y para que me sume a su lista. No lo dudé porque ella trabaja mucho con los temas de violencia en Rosario", dijo la rafaelina.Por su parte, comentó que tiene una relación normal con Palo Oliver, el otro nombre fuerte de la lista. "Tenemos una forma de militancia y concepción de vida con esta lista. Fuimos trabajando siempre a la par", dijo Comini y agregó: "me llaman por mi base radical, y hay una concepción muy fuerte del proyecto en sí. La gente que me conoce sabe que defiendo mucho lo que quiero y que soy perseverante. Esta lista tiene paridad, a diferencia de otras, y la venimos desarrollando desde el año pasado. Tenemos esa defensa de la mujer y los que me conocen saben que lo voy a hacer con muchas ganas", dijo y agregó: "soy la única de Rafaela candidata a diputada. Quiero que la gente apueste, que no va a perder nada y que vamos a buscar un lugar en el congreso. Yo quiero que vaya la gente honesta y me juego por esto", analizó.Dentro de las listas rafaelinas, para las elecciones a concejal, Comini fue tentada por las listas que corren dentro del partido del cual milita. "Me pareció que no era el momento, que tantas listas iba a ser un picadero de carne. Creí más importante el proyecto de Schmuck y ahí sí vi la necesidad de jugármela", destacó.La lista de Schmuck y Palo Oliver competirá en las paso con la lista "Adelante", que postula en primer lugar a Luis Contigiani (actual Ministro del gobierno provincial) acompañado por Fabián Bastía, Alicia Ciciliani y Juan Cruz Cándido, en los primeros lugares.Tras postularse, Comini ha pedido licencia en la Asociación Florentina de nuestra ciudad (fue una de las fundadoras). "Hay un equipo lindo de mujeres que está trabajando bien, estamos trabajando mucho y hemos implementado una cantidad de actividades que no se habían hecho en la ciudad ni en otro espacio. Doy un paso al costado en este momento para que no se vincule mi candidatura con la Asociación. Y creo que hay que jugársela por los proyectos que uno tiene", dijo al respecto.