En el Congreso de CRA

El ministro de la Producción, Luis Contigiani participó este jueves de la apertura del Congreso Regional CRA, actividad que tendrá lugar hasta hoy en Santa Fe y es organizada conjuntamente por la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe).Contigiani destacó que “uno de los temas que más nos interesó cuando nos contaron los puntos a abordar en el congreso, fue el del fortalecimiento gremial. Es una temática central porque no vamos a tener las políticas públicas adecuadas para el sector agroindustrial si no resolvemos el apuntalamiento del gremialismo empresarial agropecuario”.“Les toca a ustedes avanzar en estos temas, en el financiamiento para el fortalecimiento de instituciones y en la formación de líderes y dirigentes. Como gobierno nos sumaremos a esa agenda”, agregó el ministro.Para finalizar, indicó que “otro tema central es el federalismo. No vamos a tener políticas agroindustriales inteligentes si no tenemos un federalismo integrador”.