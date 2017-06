Ben Hur hizo fútbol de cara a la revancha

Ben Hur está enfocado en la revancha con Florida de Clucellas, por los 16avos de final de la Copa Santa Fe. El partido se disputará este sábado a las 15 en el estadio Parque, con el arbitraje de Ariel Gorlino, donde el Lobo intentará dar vuelta el 0-1 de la ida.Debido a que las canchas del predio de barrio Parque estaban aún blandas por la leve precipitación de esta semana, el plantel dirigido por Gustavo Barraza se trasladó hacia el complejo La Cantera, donde realizó una práctica de fútbol. No tomaron parte de la misma Alejandro Carrizo y Emir Izaguirre, que están siendo preservados en virtud de las molestias que vienen arrastrando tras el partido con 9 de Julio, en la coronación liguista. Quien parece más complicado es el Laucha, ya que ayer evidenció signos de fastidio dentro del trabajo diferenciado por esos dolores en el isquiotibial derecho, y teniendo en cuenta la cercanía del partido se torna mucho más difícil la posibilidad de jugar. Lo del goleador puede ser más factible.Luego de la entrada en calor dispuesta por el preparador físico César Bessone, el once que puso en cancha Barraza fue con Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer y Maximiliano Pavetti; Julio Montero, Nicolás Pautasso e Ignacio Forni; Matías González y Gustavo Udrizard; Juan José Weissen.Cabe acotar que Montero aún no está habilitado, aunque se espera que de un momento a otro lleguen los papeles, ya que fue incluido en la lista de buena fe. En caso de no producirse su habilitación, quizás sea el jugador que salga para permitir la inclusión de Izaguirre.