Jubilado se suicidó en una sede de ANSES

MAR DEL PLATA, 30 (NA). - Un hombre de 91 años murió ayer tras efectuarse un disparo en la cabeza en el interior de una sede de ANSES, en la ciudad de Mar del Plata, por lo que los trabajadores del organismo dispusieron un paro a nivel nacional para hoy en reclamo de mayores medidas de seguridad.El suicidio, cuyas causas se intentan establecer aunque según el ANSES se produjo tras concretar un trámite de cambio de domicilio, se consumó dentro de la Unidad De Atención Integral (UDAI) local del organismo, situada en Independencia, entre Avellaneda y San Lorenzo de la ciudad balnearia, alrededor de las 10:30.A esa oficina, el hombre identificado como Rodolfo Oscar Estivill, fue acompañado por una sobrina y una hija de esta, luego se dirigió al primer piso y al bajar por las escaleras comenzó a gritar, convocó a la gente y se efectuó un disparo en la cabeza. "Agradezco a mis sobrinas por todo lo que hicieron", sostuvo el hombre antes de dispararse, según contó una testigo. La mujer, llamada Graciela, señaló que Estivill no amenazó, ni mostró dudas antes de suicidarse. "Se escuchó un solo tiro. No amenazó a nadie. ´Agradezco a mis sobrinas por todo lo que hicieron´ dijo, sacó el arma y se pegó un tiro", indicó la mujer al portal de noticias 0223.com.El herido fue llevado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde murió cerca de las 13:00 mientras era asistido en la sala de terapia intensiva.Luego de conocerse el trágico episodio, el director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, expresó su "dolor y consternación" y lamentó "el uso político de una situación tan personal y dolorosa" a raíz de mensajes subidos a las redes sociales por dirigentes de la oposición. "Acompaño a la familia en este doloroso momento con profundo respeto y comprensión", sostuvo el funcionario en la red social Twitter.En tanto, en un comunicado, la ANSES informó que el jubilado concurrió a la oficina acompañado de la sobrina y la hija de la mujer para realizar un trámite de cambio de domicilio. "La gestión que iba a realizar por cambio de domicilio es un trámite de rutina sin complejidad", se indicó en el comunicado, en el que se agregó: "Ya había concluido el trámite por el que había ido y volvió a ingresar al edificio con el argumento de que iba a saludar a un amigo al primer piso".Además, desde el organismo se informó que hoy viernes, la oficina no abrirá sus puertas y que durante la jornada del próximo lunes 3 de julio se llevará a cabo una jornada de contención para los empleados que presenciaron el hecho.Unos de los empleados del área administrativa, de 55 años, y que estuvo en el lugar al escuchar el disparo sufrió un ataque cardíaco del que se recupera. Y según varios testigos, otros empleados entraron en estado de shock, tras presenciar la escena del hombre en el momento en el que se produjo el disparo en la cabeza.