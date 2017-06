El tribunal rechazó pedidos de defensas

El Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio oral y público en el cual se han concentrado cuatro causas vinculadas al tráfico de drogas, una de ellas con el exjefe de la policía santafesina Hugo Tognoli como principal acusado, rechazó las solicitudes planteadas por las defensas del propio Tognoli y del sindicado narco Carlos Andrés Ascaíni, y dispuso que desde el lunes todo aquel imputado que quiera dirigirse al tribunal lo pueda hacer en el reinicio de las audiencias.En una breve sesión, los jueces Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Otmar Paulucci, rechazaron los planteos que habían hecho los abogados Néstor Oroño, por Tognoli, y José Nanni, por Ascaíni. En el primer caso, el defensor del exjefe policial había solicitado que el caso del alto oficial sea juzgado aparte de las otras tres causas que se amontonaron en un solo expediente, publicó La Capital de Rosario.El letrado santafesino Néstor Oroño había sostenido que "es necesario que se proceda a separar las cuatro causas que se están juzgando en forma única y se proceda a su análisis en forma individual ya que las mismas están vinculadas forzadamente". Y lo hizo apoyándose en los artículos del Código Procesal Penal que "establecen la separación del enjuiciamiento de hechos diferentes, lo que hace a un buen servicio de Justicia y a la posibilidad de una justa defensa".Sin embargo, los jueces rechazaron su pedido por extemporáneo al entender que debió haber solicitado la separación antes de que el caso se elevara a juicio y advirtió que la unificación de las causas fue una decisión de la Cámara Federal que debe respetarse.En el caso de la defensa de Ascaíni, el planteo fue que no se podía juzgar a su cliente por un hecho por el cual ya ha sido juzgado.En ese sentido el abogado José Nanni explicó que su cliente "fue detenido en mayo 2012 en un procedimiento en el cual se le secuestró de la guantera de un auto una pistola calibre 9 milímetros y una sustancia que se dijo era cocaína pero terminó siendo en un 96 por ciento azúcar impalpable. Por ese procedimiento la Justicia provincial ya sustanció el juicio y lo absolvió en un fallo ratificado por la Cámara Penal de Venado Tuerto y la Corte Suprema provincial. Es decir que Ascaíni ya fue juzgado por eso y nos negamos a reeditar un juicio ya realizado".Pero para los camaristas: "se trata de dos hechos distintos e independientes" a pesar de que en un mismo acto la policía en un supuesto control en la ruta secuestró el arma y la droga. Y por eso entendieron que "no se viola ninguna garantía constitucional" al volver a juzgar a Ascaíni.Finalmente, los magistrados dispusieron dar por cerrada la etapa de discusión de las formas y el lunes empezar con el fondo del juicio. Por eso, a partir de las 9, todos aquellos imputados en las cuatro causas que quieran dirigir sus palabras al tribunal podrán hacerlo, aunque la defensa de los principales implicados ya adelantaron que sus clientes no lo harán en esta etapa del juicio.