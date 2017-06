Refuerzan la custodia a un periodista y una abogada

El Ministerio de Seguridad de la Nación decidió reforzar recientemente la custodia asignada a una pareja de Reconquista, que conforman el periodista Luciano Mascali y la abogada Luciana González. Ambos enfrentan, desde hace más de un año, graves y reiteradas amenazas, que se incrementaron en estos últimos meses, lo que mereció, además, un nuevo repudio del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).“Estamos con custodio federal desde hace 6 meses” y ahora “tenemos prácticamente un puesto de Gendarmería frente a la casa”, sostuvo la abogada Luciana González, que denunció que en los últimos 3 meses -entre marzo y mayo- debieron enfrentar al menos tres hechos graves. La abogada explicó que la custodia con la que cuentan “nos acompaña para ir a trabajar”, pero “el resto del tiempo estaríamos presos en nuestros domicilios” si no salieran por su cuenta, según consignó El Litoral de Santa Fe.La casa en la que viven está ubicada en calle 9 de Julio 276, en una “zona residencial, a tres cuadras de la plaza”, “dentro de los bulevares, como le decimos nosotros”, especificó. Sin embargo, “el 1º de marzo atacaron al custodio de la Policía Federal” lo que generó que el Ministerio de Seguridad de la Nación ordenara “reforzar con un puesto de Gendarmería”. “Ese día, a las 3 de la madrugada, creemos que no vieron al custodio e ingresaron al domicilio, y se trenzaron con el policía que sí estaba”.El martes 4 de abril, “eran las 8 de la mañana en punto cuando me dirigía a Vera a una audiencia. Estábamos saliendo a la rotonda de Reconquista, la ruta estaba vacía” y de pronto “escuchamos un estampido en el parabrisas”. “No paramos”, pero “llegué a Vera, llorando en medio de una crisis de nervios”.Según un informe de un perito de parte, especialista en accidentología vial, experto en armamento e instructor de tiro, “el impacto se condice con el producido por un proyectil ojival con una velocidad de incidencia muy superior a la velocidad de desplazamiento del auto”, lo que descarta que se tratara de una piedra, por ejemplo.La investigación preliminar tiene anclaje en el divorcio conflictivo de la hermana del periodista con un miembro de la Policía de Investigaciones (PDI) de Reconquista -luego destinado a Vera- y la promesa de inicio de acciones legales bajo la representación de la abogada González. A partir de entonces ambos quedaron en la mira de un anónimo, que mediante mensajes de texto y llamados telefónicos alteró sus rutinas y los obligó a extremar las medidas de seguridad.“Como siempre, las sospechas apuntan a un sector de la Policía de la provincia”, aunque “lo que hoy creemos es que está todo unido”, dijo Luciana González.