Fassi: “No le vamos a impedir su crecimiento”

La dirigencia de Atlético de Rafaela se encuentra abocada a la contratación del nuevo entrenador y mientras continúan analizando y escuchando diferentes alternativas, en Buenos Aires y Córdoba, principalmente, y pareciera que algunas distancias comienzan a acortarse.“Talleres no le va a impedir su crecimiento si lo quiere Atlético de Rafaela, apoyaremos su decisión”, apuntó el presidente del club cordobés, Andrés Fassi, luego de la consagración de la Reserva de Bovaglio en la tarde de ayer, tras golear a San Lorenzo por 4 a 0.El rafaelino fue uno de los apuntados por la dirigencia de la ‘Crema’, junto a Iván Delfino y las declaraciones de Fassi hacen suponer que ahora la decisión final la tendría Bovaglio, que aún tiene contrato con la ‘T’ por un año y medio más, pero como advirtió el directivo, no habría impedimento para arreglar su salida.Con Bovaglio hubo contacto telefónico y para los próximos días (horas), ya con el rafaelino en nuestra ciudad, se juntarán para conocer los proyectos de las partes (y conformar el cuerpo técnico) y terminar de cerrar -todo hace suponer que será el próximo DT- lo que pareciera su regreso a la institución, ahora como principal entrenador. Recordando que en el segundo ciclo de Jorge Burruchaga, el ‘Moncho’ fue su ayudante de campo.A pesar de esto, directivos de Atlético estuvieron reunidos en la jornada de ayer con “Teté” González (38 años), siendo otro de los que tienen en carpeta para reemplazar a Juan Manuel Llop.Por lo pronto no hubo anuncio oficial y se espera que en las próximas horas quede definido quien será el próximo DT de Atlético de Rafaela para luego comenzar a definir el plantel que afrontará el torneo de la B Nacional.Si bien resta la confirmación oficial, declaraciones del presidente de la 'Crema', Eduardo Gays, en Crack Deportivo (programa radial de Buenos Aires) lo anticipan: "Lastimosamente hubo un hecho de violencia callejera con Díaz y eso precipitó su salida. No teníamos intenciones de retener a Díaz". En lo referido a los delanteros, Kevin Itabel y Ramiro Costa tampoco continuarían en Alberdi, mientras que resta definir el futuro de Mauro Albertengo.