En el Senado, Peña descartó un ajuste

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó ayer su informe mensual de gestión ante el Senado, donde debió responder preguntas sobre el endeudamiento y la situación general de la economía y sostuvo que "no hay que agitar ni temer a fantasmas de grandes ajustes". Peña inició su presentación en la Cámara alta con un informe sobre la "lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", pero en el transcurso del debate la oposición lo llevó al terreno económico y apuntó principalmente al nivel de endeudamiento y la emisión del bono a 100 años.Uno de los más duros fue el senador del PJ-FPV José Mayans, quien luego de calificar la colocación de ese bono como algo que "raya la traición a la Patria", advirtió que hay "un proceso electoral" en el que "la gente va a definir si está de acuerdo o no con el programa económico" del Gobierno y sostuvo que "después viene más ajuste"."No hay que agitar ni temer a fantasmas de grandes ajustes", respondió el jefe de Gabinete, en una frase enmarcada en la discusión que se plantea entre el Gobierno y la oposición de cara a las elecciones legislativas, y ratificó el "gradualismo" del Poder Ejecutivo en materia económica.Frente a los cuestionamientos por el nivel de endeudamiento, el ministro coordinador defendió "la sustentabilidad del plan financiero que ha presentado el Gobierno" y puso de relieve que el país "está financiándose a una tasa promedio del 4,8 por ciento, la más baja de la historia argentina". Además, volvió a descargar responsabilidades en la gestión del kirchnerismo al señalar que "el plan financiero permite financiar la brecha del déficit fiscal con una reducción gradual" porque Cambiemos recibió "uno de los déficit más altos de la historia".Interrogado sobre la suspensión de pensiones por discapacidad, el funcionario nacional aseguró que "es falso que se estén eliminando las pensiones por invalidez" y subrayó que "hay casos puntuales" de quita de esos beneficios por "el incumplimiento de requisitos". "En nuestra gestión dimos de alta 101.876 pensiones no contributivas", subrayó Peña y, luego de remarcar que las bajas se dieron en "casos puntuales", agregó: "Hemos trabajado rápidamente en corregir y fueron dadas de alta de vuelta. Han llegado muy pocos reclamos al teléfono que ha puesto el Ministerio de Desarrollo Social".La rionegrina Silvina García Larraburu, también del PJ-FPV, fue otra de las que realizó duras críticas al Gobierno y salió al cruce de la exposición del jefe de Gabinete: "Me gustaría leer el diario que lee usted, porque la visión positiva que ustedes tienen no es lo que se ve en la calle", sostuvo."Evidentemente tenemos perspectivas distintas de nuestro país. Hay diferencias profundas respecto del diagnóstico del país que nos dejaron", respondió Peña y sostuvo que Cambiemos procura "evitar el aislamiento del poder" y por eso recorre "todo el país". Luego, chicaneó a la senadora con "una copia del (diario) Financial Times" en el que se afirmó, según leyó el jefe de Gabinete, que "la Argentina pasó de ser una paria, un defaulteador serial, a poner un bono a 100 años" y que se trata de un "voto de confianza en el gobierno de Mauricio Macri". "Estamos muy orgullosos de la confianza y el interés que se ha generado en la Argentina", concluyó el ministro coordinador al responderle a Larraburu.La senadora María Fiore Viñuales, del bloque PARES, también cuestionó la emisión de ese bono, al igual que Fernando "Pino" Solanas, de Proyecto Sur, aunque el senador porteño fue el más duro, al señalar que la noticia "ha levantado sorpresas e inclusive ironías en la prensa mundial".Solanas criticó "el relato de un Gobierno que parece un mono con navaja" y lo calificó como "un Gobierno impostor y mentiroso". En respuesta a las preguntas de Larraburu y de la puntana Liliana Negre de Alonso sobre la situación del PAMI, el funcionario nacional sostuvo que "las prestaciones médicas subieron un 50 por ciento" y sentenció: "De ninguna manera abandonaremos ni dejaremos de cuidar a los abuelos". Por otra parte, el chubutense del PJ-FPV Mario Pais interrogó a Peña sobre la situación del mercado laboral y, al respecto, el jefe de Gabinete sostuvo que en ese aspecto hay "enormes problemas por trabajo informal y falta de acceso al empleo"."Nuestro objetivo es generar trabajo y generar las condiciones para que el trabajo sea la herramienta del desarrollo de los argentinos. Entendemos que el sector privado es el principal responsable de generar trabajo", argumentó Peña. "El año pasado por el sinceramiento de la economía hubo un primer momento complejo de caída de 105 mil de puestos de trabajo formales. Gran parte ha sido recuperado", agregó Peña quien, no obstante, remarcó que "en 2014 se perdieron más puestos de trabajo que con la recesión de 2016".Por otra parte, expresó que "uno de los ejes" centrales del Gobierno es "la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado" y en este sentido ponderó que "las fuerzas federales de seguridad se reorientaron a la lucha contra los delitos complejos". "Se ha avanzado mucho en los operativos en frontera", afirmó Peña y señaló que hay una "más eficiente cooperación y coordinación entre las fuerzas federales y provinciales".La sesión duró poco más de cuatro horas y se desarrolló en un recinto con muchas bancas vacías, gran parte de ellas pertenecientes al PJ-FPV.