Coinciden en repensar el sistema de las PASO

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El Gobierno y jueces electorales coincidieron ayer en la necesidad de repensar el sistema de las PASO de cara a las próximas presidenciales de 2019, ante el elevado costo de unas elecciones en las que habrá mínima cantidad de internas. Poco más de 2.700 millones de pesos serán los que destinará el Estado para afrontar los gastos de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, ya que deberá pagar boletas, logística, espacios de publicidad y horas extras en la Justicia, entre otros conceptos. Sin embargo, en la mayoría de las fuerzas no habrá disputa entre listas internas, por lo que únicamente tendrán que superar el piso del 1,5 por ciento de los votos y la principal utilidad que tendrán estos comicios serán los de una "gran encuesta nacional"."Como Gobierno vemos con preocupación también la necesidad de discutir sobre el rol de las PASO en nuestro sistema electoral. Claramente estamos viendo frente a esto que este experimento único en el planeta que la Argentina se ha impuesto tiene enormes problemas y extiende mucho más la discusión electoral", sostuvo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en conferencia de prensa en la Quinta de Olivos.En el mismo sentido se expresó la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini de Cubría, quien se mostró "de acuerdo con suspender las PASO", aunque aclaró que las de este año deben realizarse porque "ahora ya está todo preparado". "Es muchísimo dinero el que se gasta; es muchísimo trabajo. Es conveniente suspenderlas, porque en el fondo ¿cuántas internas va a haber?", planteó la magistrada en declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada tras participar de una reunión de jueces electorales con el Gobierno.En total, participaron de la reunión más de 30 jueces electorales de todas las provincias, algunos de ellos jueces federales pero con competencia electoral, más cinco de los seis miembros de la Cámara Nacional Electoral de Buenos Aires, que preside Alberto Dalla Vía.A la vez, Servini de Cubría indicó que "todos" sus pares "deben estar conformes sin las PASO, porque para todos es un trabajo más". E insistió: "Pero sobre todo, lo que más me preocupa es lo que se gasta, que es mucho. ¿Y para qué? Que hagan una interna los partidos políticos como hacían antes".Ante estas críticas que toman cada vez más fuerza y suman adhesiones, el Gobierno recalcó que, una vez concluidas las elecciones generales de octubre, retomará el debate en el Congreso para intentar aprobar la Ley de Reforma Electoral, que se frustró el año pasado en el Senado por la incorporación de la boleta electrónica."Después de las elecciones hay que plantearse una discusión, en la que estará la Boleta Unica Electrónica, terminar con las colectoras, hacer el escrutinio provisorio por parte de la Cámara Nacional Electoral y también el tema de las PASO", señaló el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. Al respecto, el funcionario nacional recordó que en el proyecto oficial que fracasó en el Congreso por la quita de apoyo de los gobernadores peronistas estaba la discusión del sistema de las primarias, pero recordó que "muchos partidos dijeron que había que mantenerlas". "Nosotros tuvimos una propuesta que, más que nuestra había sido de muchos gobernadores proponían que las PASO fueran optativas para el ciudadano, aunque ahí el costo no lo evitás", finalizó el integrante del Ministerio del Interior.