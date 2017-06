Las ventajas de las cortinas forestales

En tiempos de cambio climático, las tormentas aumentan en su intensidad especialmente por ráfagas de viento destructivas. Y a veces el viento, sin un contexto de temporal, se transforma en un problema porque sopla tan fuerte que afecta el bienestar de personas y animales en los espacios abiertos a la vez que condiciona el crecimiento de muchas plantas delicadas o no adaptadas a esas circunstancias algo rigurosas.En este escenario adquieren relevancia las denominadas cortinas naturales rompevientos, esto es una hilera o más de árboles que forman una barrera protectora perpendicular a la dirección predominante del viento, se hará notar hasta una distancia igual a diez veces su altura, según cuan densas y anchas sean y estén colocadas las plantas.De acuerdo a los especialistas, una cortina que tiende a enviar el viento hacia arriba, suavemente, es más efectiva que una pared vertical. Este objetivo se logra al diseñar líneas de árboles que vayan escalonando la altura. El punto de partida para este tipo de barreras para frenar o moderar la intensidad del viento consiste en la colocación de arbustos grandes; luego se ubican los árboles bajos o medianos y, finalmente, se plantan los de mayor magnitud. Así, al reducir la velocidad del viento se protegen cultivos, el jardín y construcciones, dando lugar a un microclima especial.TENER EN CUENTA* Los suelos poco profundos, con tosca a pocos centímetros, serán una limitación para eucaliptos. Pinos halepensis o cipreses tendrán más posibilidades de perdurar.* Zonas húmedas con suelos que suelen encharcarse, son aptas para álamos y casuarinas, pero no así para la mayoría de las coníferas, muchos eucaliptos ni los cotoneaster.* Las heladas muy intensas suelen afectar a casuarinas, mientras que álamos y coníferas las soportan sin problema.* Si las barreras tienen que estar cerca de viviendas, silos o galpones, descarte los eucaliptos.* Leylandis harán una buena cortina detrás de una pileta de natación, mientras que casuarinas y eucaliptos ensuciarán el agua.* Las cortinas dan sombra agradable en verano pero incomodan en invierno. Por lo tanto, la altura de la planta elegida, su foliación caduca o persistente y la distancia a la que se colocará, son factores a tener en cuenta.* Hacia el sur podremos ubicar todo lo de hoja persistente sin inconvenientes. En invierno las plantas ubicadas hacia el norte proyectarán una sombra más larga que en verano y será mayor cuanto más al sur nos encontremos.LA DISTANCIAENTRE PLANTASLos árboles de pueden colocar a distancias definidas que permitan el paso de un tractor y sus herramientas de desmalezado o riego, o bien en montes informales que serán parte del paisaje.Las líneas deben distar entre 2,5 a 4 metros, dependiendo del ancho de la base del árbol. La distancia entre plantas depende de la especie a plantar y de la necesidad de detener los vientos. Cipreses piramidales y álamos piramidales pueden colocarse a 1 m o menos, mientras que pinos, leylandis, eucaliptos y casuarinas, la distancia más adecuada es de 4 m.ESPECIES ADECUADASEsta es una lista amplia de alternativas para el diseño de cortinas forestales: cedro deodara, chamaecyparis sp, cupressocyparis leylandi, cupressus sempervirens, pinus halepensis, thuja orientalis, bambú, casuarina, cotoneaster y crataegus, eucaliptos, grevileas, fresnos, ligustros, álamos, robles, sauces, olmos, laurentinos y viburnos.Con esto quiero darles una pequeña idea de todo lo que se puede lograr con estas cortinas forestales. Y les dejo algo para pensar que a mí me gustó mucho:"Cuando las personas que amamos mucho estén luchando, no intentemos controlar su destino. Limitémosnos a proporcionarles algo en qué apoyarse, y si están destinadas a florecer, lo harán por sí mismas".Le agradezco a mi profesora de literatura la gentileza con que me regaló un libro sabio. Gracias Nancy.Y hasta el próximo. Ing. Agr. María Paula Berta.