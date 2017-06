Agenda del campo en el Congreso de CRA

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), junto a la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), organiza el Congreso Regional que se desarrollará entre este jueves y viernes en la ciudad de Santa Fe bajo el lema será "Producción racional, sustentable y no contaminante".El Congreso, que contendrá temáticas que afectan el territorio de las Confederaciones CARBAP, CARTEZ, FARER Y CARSFE, pretende instalar el debate y echar luz sobre los principales problemas que afectan al campo. La dinámica se dividirá en tres módulos centrales. El primero de ellos será un módulo de medioambiente y producción que explorará el impacto antrópico sobre el medioambiente y las alternativas de producir alimentos de manera racional, sustentable y no contaminante. Allí se verán temáticas como degradación y usos del suelo, uso productivo del bosque, problemática hídrica, aplicaciones fitosanitarias y cambio climático.Son conocidas las voces ambientalistas que cuestionan la producción de alimentos en las condiciones actuales. Para la entidad "es un deber analizar y fijar posiciones que fortalezcan el lema del congreso y muestren las expresiones ideológicas inconsistentes que tienen objetivos contrarios al desarrollo argentino", explicó el presidente de CARSFE, Gustavo Vionnet.El segundo módulo será institucional-gremial. Analizará la falta de compromiso institucional de los productores, restándole fortaleza a las instituciones que defienden sus intereses. En este punto, dirigentes de CARSFE realizarán una propuesta que pretende revertir esta situación y orientar el futuro institucional hacia un proceso de unidad gremial, analizando un proyecto de ley de financiamiento gremial obligatorio de los productores agropecuarios.Finalmente, el Congreso incursionará en un tercer módulo de agregado de valor en el campo sobre sus productos granarios convirtiéndolos en proteínas de alto valor biológico animal. "Observaremos propuestas de empresas que se integran productivamente con mejoras sustanciales de producción, facturación y creciente contratación de mano de obra", indicó Vionnet.Siguiendo este punto, se buscará cambiar el paradigma de vender todo el grano que produce la agricultura a empresas que convierten alimentos baratos en alimentos de más valor dentro de la empresa agropecuaria, adaptando escala y organización empresarial. "Las necesidades de asociativismo para dar salida al minifundio serán contempladas desde lo jurídico y organizacional", expresó el titular de CARSFE.Con este Congreso, CRA pretende estar a la vanguardia en el análisis y la solución de los problemas que afectan a la producción del campo, y en el evento quedarán plasmados esos valores abriendo debates que no soslayen la responsabilidad de sus dirigentes.