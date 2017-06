Los concejales visitaron el barrio "Esperanza"

Seis concejales de la ciudad recorrieron ayer al mediodía el autodenominado barrio "Esperanza", ubicado en calle Río de Janeiro, y que tiene muchas complicaciones que los propios vecinos hicieron notar la semana pasada en la sesión del Concejo Municipal.Este sector de la ciudad lleva ese nombre por pedido de los mismos vecinos -aunque claro que aún no fue reconocido como tal-, que piden a gritos agua potable, energía eléctrica, salud, mejoras en el ingreso, entre otros puntos.Ayer, los concejales Silvio Bonafede, Jorge Muriel, Evangelina Garrapa, Marcelo Lombardo, Natalia Enrico y Raúl Bonino se reunieron con las 16 familias que hay en el asentamiento (alrededor de unas 70 personas).Durante la recorrida, los concejales fueron casa por casa y hasta fueron invitados a pasar al interior de las mismas, como para conocer aún más los problemas en profundidad.Uno de los pedidos más reiterados por estos vecinos es un acceso más transitable. El camino principal del barrio es de tierra y no cuenta con apisonamiento, con lo que las dificultades del tránsito aparecen especialmente en días en los que el clima no acompaña. Las máquinas trabajaron ayer, pero como las condiciones climáticas no fueron favorables el trabajo no se pudo realizar de la mejor manera.Durante la sesión de la semana pasada, los vecinos habían comentado que hace muy poco se acercó la Municipalidad a poner piedra en los caminos, algo que no los dejó muy contentos porque las piedras eran muy grandes y terminaron perjudicando más que ayudando.Además, piden una luz de alumbrado público, teniendo en cuenta que en distintos puntos de ese lugar, no hay demasiada luz. Además, hay muchos menores y esto genera una gran preocupación en las madres del lugar, teniendo en cuenta la transitabilidad de los vehículos de gran porte que pasan por el lugar.En cuanto al agua potable, quizás sea uno de los problemas que más solucionado tienen, ya que los vecinos cuentan con tanques de agua que la empresa ASSA dejó en el lugar y manda una vez por semana un camión para que los provea de agua.Otro de los grandes peligros que tiene el sector, es la limpieza. Primero por la higiene misma de las personas, y luego, por la gran cantidad de alacranes que hay en el lugar. Y son los mismos chicos los que terminan perjudicados. En tanto, por los caminos, por las calles, no se presenció tanta basura acumulada.El que tomó las anotaciones pertinentes fue el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, que intercambió pareceres con la intermediación del resto de los concejales.El concejal del PRO, Raúl Lalo Bonino, le dijo a LA OPINION que durante la recorrida de ayer, "se sorprendieron con una promesa que les hizo el Ejecutivo a los vecinos del "Barrio Esperanza".Por el tono de su relato, Bonino pareció no estar al tanto de esta promesa y agregó: "el Ejecutivo prometió acercar a este sector una propuesta en materia de salud, propuesta que nunca se les acercó a los vecinos que viven en el lugar", deslizó, sin agregar mayores detalles.En cuanto al recorrido, Bonino dijo que "no le sorprendió cómo viven estas personas, ya que la de ayer, no fue la primera vez que visitaba el sitio: al que no fue nunca le puede sorprender cómo viven. Pero nosotros fuimos varias veces al lugar y sabemos cómo están viviendo, tanto de un lado como del otro del asentamiento. Pero más allá de eso, uno no deja de lamentarse que rafaelinos estén viviendo en esas condiciones", concluyó.