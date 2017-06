¿El predio de la UNRaf, a extraordinaria?

El único asunto que elevó el Departamento Ejecutivo Municipal al Concejo en la previa al receso invernal es el expediente identificado como Nº 271013/5, que no es otro que el que determinará el intercambio de terrenos entre privados para que la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) pueda acceder a un predio de 10 hectáreas para su campus universitario.Ya no quedan más sesiones ordinarias: la próxima recién será el jueves 3 de agosto. Pero la Casa de Altos Estudios señaló, en una reunión con los ediles, la necesidad de la premura en poder conseguir la aprobación rápida, para poder avanzar en la tenencia del terreno y así comenzar rápidamente con los primeros trabajos.De esta forma, no sería de extrañar que la semana próxima pueda concretarse alguna sesión extraordinaria, convocada por el propio Concejo, en donde se le dé el visto bueno a este tema que ocupó toda la primera parte del año legislativo.Recordemos que el proyecto sufrió modificaciones a lo consensuado originalmente entre las familias dueñas de los terrenos. Los Bruno recibirán 10 ha de los Lorenzatti (que recibirán 14 más al oeste) y lo cederán para el campus universitario. Como consecuencia, se habilitaba el corrimiento de la línea urbana en unas 200 ha. El Colegio de Arquitectos hizo una observación y propuso habilitar 66 ha. Los concejales, finalmente, habilitaron esa totalidad, pero en 4 tramos cada 10 años y con la condición de que esté consolidado el área en un 70%. Además, lograron que los Bruno cedan 1.6 ha más para un "centro cívico" que tendría una escuela, un centro sanitario y una comisaría.