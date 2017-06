Evolución de deuda

En todo 2016 la deuda pública de la Argentina se incrementó un 13%, lo cual en pesos y divisas extranjeras significa 34.359 millones de dólares, habiendo llegado al 31 de diciembre de 2016 a 288.448 millones de dólares, según un informe oficial del Ministerio de Hacienda y Finanzas.Un dato interesante, es que hasta esa fecha del último día del año pasado, cada uno de los 43.590.368 habitantes del país debía 6.617 dólares.En cuanto a esa cantidad total de la deuda es equivalente al 56,8% del PBI, la cual incluye también lo que se adeuda a los bonistas que no ingresaron al canje de deuda. Es así que a fines de 2015 la deuda pública total, también con la suma que estaba en default, llegaba a 253.989 millones de dólares, equivalente entonces al 56,5% del PBI. A pesar que el año anterior la economía experimentó una caída de 2,3% y la deuda creció algo más de 35 mil millones, en términos del producto bruto interno solamente subió 0,3 por ciento. Lo cual encuentra explicación por haberse mantenido el valor del tipo de cambio en un nivel que creció mucho menos que la inflación, por lo cual desde el punto de vista contable se revalorizó el PBI en dólares. Una situación que no refleja la realidad, pues ve engarzada junto a las oscilaciones cambiarias, ya que cuando llegue el momento que el dólar recupere lo resignado frente a la inflación, entonces impactará de lleno en el aumento del porcentaje correspondiente al PBI.Pero también en tal sentido tuvo una participación importante la devaluación de fines de 2015 al reducir la deuda emitida en pesos, la cual en muy alta proporción se encuentra en poder de la ANSES y el Banco Central, que financiaron las necesidades del gobierno.Respecto al total de 288.448 millones de dólares que era el total de la deuda al 31 de diciembre de 2016, 139.909 millones corresponden a acreedores del propio sector público -los ya referidos ANSES y Central en mayor medida- además de algunos otros organismos menores del área pública que también hicieron sus aportes. Todo este monto equivale al 27,5% del PBI. Pero también se adeudan 28.084 millones, lo cual es el 5,5% del PBI, a organismos financieros internacionales como Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento y Banco de Inversión y Desarrollo. Mientras que otros 107.453 millones de la divisa estadounidense equivalente al 21,1% del PBI, se encuentra en poder de acreedores privados, siendo en mayoría quienes tanto locales como extranjeros adquirieron bonos de la deuda, debiéndose además incluir dentro de este grupo a los bonistas que todavía no se presentaron a los canjes de deuda realizados en los últimos años. En este último caso se trata de una suma de 8.468 millones, sumando capital e intereses. Finalmente, y completando el cuadro, se debe añadir un saldo de deuda atado a los cupones PBI, estimado en 13.002 millones que expresa un 2,6% del PBI.En cuanto a la división de monedas de la deuda, el 68,4% corresponde a divisas extranjeras -mayoritariamente dólares- y el 31,5% en pesos.Retrocediendo un poco más en el tiempo, y para ampliar la visión sobre el proceso de la deuda pública, tenemos que por caso en 2005 se debían 154.271 millones, por lo cual desde entonces el crecimiento fue de 120.000 millones de dólares, siendo los dos picos de mayor expansión los ciclos entre 2005/2007 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, y luego entre 2014/2016, compartiendo por mitades Cristina Kirchner y Mauricio Macri. En cuanto a la proporcionalidad con el monto del PBI, desde los 38,7% de 2011 subió 56,8% hasta 2015, lapso en el cual la actividad económica se mantuvo estancada registrándose además dos fuertes devaluaciones, la primera de ellas a comienzos de 2014 por parte del gobierno de Cristina Kirchner y la segunda a fines de 2015 llevada adelante por la administración de Mauricio Macri.Cabe dejar en claro que en todo lo analizado sobre la deuda no se incluye el endeudamiento de las provincias, ni tampoco la deuda del Banco Central tanto en pesos como moneda extranjera por las Lebac, la principal herramienta de estos últimos meses para tomar nueva deuda.