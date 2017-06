Gudiño, cerca de River

La gran temporada de Gabriel Gudiño, siendo una de las grandes revelaciones del campeonato 2016/2017, acaparó la atención de varios. Gracias a sus goles (ocho) y su muy buen rendimiento en Atlético de Rafaela, el ex Libertad de Sunchales se posicionó en la mira de River, San Lorenzo y Talleres. Pero en la tarde de ayer comenzó a sonar (y con fuerza) un supuesto arreglo con el 'Millo', que se viene moviendo rápido en contrataciones. Incluso el propio presidente de Atlético, Eduardo Gays, confirmó algo de ello: "Hoy River es el que más cerca está de llevárselo".¿Cuánto cuesta el pase de Gudiño? "Queremos dos millones de dólares por el 100%", advirtió Gays.Diferentes páginas del club de Núñez ya lo dan por hecho, aún no hubo confirmación oficial. Esto se debe al arribo de Enzo Pérez ya que Juan Pablo Rossi es el representante de ambos. A pesar de todo, desde el entorno del jugador hasta advierten que aún no arregló su condición con Atlético. ¿Quién se llevará a la joya de la 'Crema'?