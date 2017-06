Hoy, Unión por Copa Argentina

Unión de Santa Fe buscará hoy recuperarse de la derrota sufrida ante Boca en el Torneo de Primera cuando se enfrente a Nueva Chicago, por los 32avos definal de la Copa Argentina.El encuentro se jugará a las 18:00 en el estadio Florencio Sola de Banfield, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, irá televisado por la señal de cable TyC Sports y el técnico del equipo santafesino Eduardo Magnín tendrá varias bajas.El arquero Nereo Fernández no podrá estar porque se recupera de una fractura en su muñeca izquierda mientras que Emanuel Britez debe cumplir con la fecha de suspensión tras su expulsión en el final del partido de la edición pasada frente a River en Mar del Plata.En tanto, tampoco estará Leonardo Sánchez mientras que el delantero Franco Soldano no será de la partida por haber padecido un fuerte golpe en una de sus rodillas mientras que el defensor Nahuel Zárate no estará por tener una molestia muscular y Diego Villar también se quedaría afuera.