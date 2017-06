Piden nulidades en el juicio oral a Tognoli

La segunda jornada del juicio oral y público al ex jefe de la policía santafesina Hugo Tognoli, acusado de proteger el accionar de bandas narcos en el sur provincial -causa que por decisión de la Justicia Federal se unificó con otras tres investigaciones llevando así al banquillo a 27 imputados- se consumió con la lectura de la requisitoria de elevación a juicio pedido por el fiscal Mario Gambacorta y las presentaciones realizadas por las defensas de los imputados.Ya en la jornada inaugural del lunes se había palpitado una gran desorganización, cuando el tribunal integrado por Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Otmar Paulucci aceptó que, aún hay pruebas que no se han diligenciado y otras que han llegado a último momento, además de no poder establecer el orden de convocatoria de los cerca de 200 testigos que desfilarán tras el receso judicial de invierno.El martes, los defensores de Tognoli y de Carlos Andrés Ascaíni, el narco a quien el jefe policial presuntamente protegía, hicieron sendos planteos sobre el juicio. En ambos casos las peticiones fueron rechazadas por la fiscal Adriana Saccone y ayer a la tarde, el tribunal tenía previsto dar su decisión al respecto cosa que no trascendió públicamente, informó La Capital de Rosario.La defensa de Tognoli, a cargo de Néstor Oroño, planteó que "es necesario que se proceda a separar las cuatro causas que se están juzgando en forma única y se proceda a su análisis en forma individual ya que las mismas están vinculadas forzadamente".El letrado lo hizo apoyándose en los artículos del Código Procesal Penal que "establecen la separación del enjuiciamiento de hechos diferentes, lo que hace a un buen servicio de Justicia y a la posibilidad de una justa defensa", según explicó Oroño a este diario.A la hora de explicar el pedido, Oroño fue por demás de explícito al preguntarse: "¿Por qué tanto yo como mi cliente nos tenemos que someter a una cantidad incontable de audiencias que no tienen a Tognoli ni siquiera como sospechoso? ¿Por qué no juzgan a Tognoli por el hecho en el que está imputado y a los demás acusados los juzgan en procesos aparte?".Sabiéndose escéptico sobre el resultado de su petición, Oroño esperaba ayer conocer la decisión de los jueces. Otros que deberán esperar son los abogados Paul Krupnik y José Nanni, representantes de Ascaíni.A su turno, el abogado José Nanni planteó ante el tribunal que el caso de su cliente "es una cosa juzgada". El profesional dijo que "Ascaíni fue detenido en mayo 2012 en un procedimiento en el cual se le secuestró una pistola calibre 9 milímetros y una sustancia que se dijo era cocaína pero terminó siendo en un 96 por ciento azúcar impalpable. Por ese procedimiento la Justicia provincial ya sustanció el juicio y lo absolvió en un fallo ratificado por la Cámara Penal de Venado Tuerto y la Corte Suprema provincial. Es decir que Ascaíni ya fue juzgado y por eso nos negamos a reeditar un juicio ya realizado, algo prohibido por la Constitución".Asimismo, Nanni explicó que, "si bien la Cámara no llegó a nulificar aquel procedimiento en el que Ascaíni fue apresado, sí habla de irregularidades en el acta de procedimiento. Por ejemplo, la policía siempre sostuvo que la detención resultó de un cruce casual con una persona en actitud sospechosa (nuestro cliente), cuando se demostró que hacía dos horas que la policía estaba esperando a Ascaíni. Eso lo dice la Cámara de Venado Tuerto. El operativo ya fue examinado y valorado por jueces"."Esto -concluyó- puede generar lo que se llama 'strepitus fori', un escándalo jurídico, dado que sobre un mismo hecho dos tribunales de igual grado resuelvan cuestiones diferentes, algo insostenible en nuestro sistema jurídico". Al igual que Oroño y los otros abogados de parte, se está aún esperando saber qué deciden los jueces sobre sus presentaciones, cosa que seguramente ocurrirá hoy.