Rechazan suba del peaje en las rutas santafesinas

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) rechazó el aumento de peajes autorizado por el gobierno de Santa Fe para las rutas provinciales y que permitió, en el caso del Corredor Vial Nº 9 que comprende las rutas 6 y 70, elevar la tarifa de 13 a 15 pesos desde hace una semana.

El Conaduv califica "las tarifas de peaje que se están cobrando en las concesiones viales santafesinas, de exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, de niveles absolutamente desproporcionados con relación al servicio, contrarios al interés general, y de beneficios abusivos para los concesionarios".

"Como en tantas otras oportunidades, sin convocar a audiencia pública, el Gobierno santafesino, con una actitud autoritaria e irresponsable autorizó un nuevo aumento de hasta el 20 % en las tarifas de peaje de los corredores viales concesionados santafesinos. Conaduv reitera el más enérgico rechazo a este nuevo incremento tarifario, por ser ilegal, abusivo, inapropiado, injusto y carente de todo fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte", expresó.

De acuerdo a Conaduv, en la Provincia de Santa Fe "no existen estudios técnico-económicos que fundamenten las tarifas que se cobran, no cumpliendo así con lo expresamente establecido por la Ley de peaje cuando advierte que 'las tarifas de peaje no deben superar el valor económico del servicio ofrecido', lo que en el lenguaje común, está representado por el ahorro que el usuario debe recibir en razón de las obras de mejora que el concesionario está obligado a efectuar sobre la infraestructura, en razón de la concesión".

En este marco, el Conaduv recordó que "ha denunciado el grave problema de la ilegalidad de las tarifas de peaje a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, motivo por el cual los usuarios viales solicitamos que dicho Organismo emita en forma urgente una resolución solicitando al Poder Ejecutivo provincial que se suspenda el cobro de peaje en todos los corredores viales santafesinos concesionados bajo el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta, hasta tanto se hagan los estudios correspondientes de fundamentación de tarifas según lo expresamente establecido en la Ley de peaje provincial". Al respecto, lamentó que la Defensoría santafesina "aún no haya actuado en defensa de los derechos de los usuarios viales, a pesar del tiempo transcurrido".

Por último, el Conaduv exhortó "al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a cambiar de actitud, defendiendo el interés general, y suspender en forma inmediata el incremento de tarifas de peaje autorizado, y convocar en forma urgente a una Audiencia Pública vinculante, donde todos los interesados puedan cambiar opiniones sobre las concesiones viales bajo el régimen nefasto de peaje directo con cabinas de cobro en ruta puesto en práctica en Santa Fe, la infraestructura vial provincial, y muy especialmente sobre los métodos adecuados de financiamiento que deben implementarse para contar con una red caminera en la Provincia en perfecto estado de transitabilidad, libre de peajes".