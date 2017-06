El pasado sábado el jugador rafaelino Nicolás Gorosito, jugando como titular, logró el ascenso con el Getafe de España a la máxima categoría. Su equipo, que venció 3 a 1 como local a Tenerife y dio vuelta el 0-1 de la ida en el play off, consiguió retornar a la elite pasando solo un año en Segunda.Uno de los goles fue convertido por el rosarino Alejandro Faurlín, ex Atlético de Rafaela. Los restantes argentinos del equipo fueron Daniel "Cata" Díaz, Emiliano Buendía (ambos con paso por Boca Juniors) y Facundo Castillón, ex Racing. Los otros ascensos en España fueron de Levante y Girona.Cabe mencionar que Gorosito, surgido en Ben Hur, culmina su contrato con Getafe el 30 de junio. En los próximos días se conocerá si continuará en el club o cambiará de aires.