Acciones de contención a la niñez

En reciente entrevista a la directora del Hogar, la hermana María de los Angeles, que desde hace 6 años está al frente del Hogar,Recordó que "hace unos años estuve como asistente de las nenas, de 2003 a 2007, me fui y volví en 2012".Destacó que la institución rafaelina "es un hogar de día. Este hogar lo que tiene de particular es que nació con un grupo de laicos, nosotras -las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad- venimos a continuar lo que empezó Matilde González Zerbero, la profesora de música. Ella empezó con un grupo de laicos, viendo a niños indefensos y muy pobres impulsó esta idea del nacimiento del Hogar, conoció a Don Orione y él le dio la bendición, entonces comenzó con un grupo de laicos este Hogar, hace más de 70 años. 20 años después manda a llamar a las Hermanas, por medio del Obispado y en 1964 llegamos nosotras. Hasta el 2000 era internado, mucha gente ha pasado, pero a partir del año 2000 comenzó a ser Hogar de día."O sea que las nenas vienen durante el día, en dos horarios, en contraturno de la escuela. El primer grupo entra a las 8:30 hasta las 12:15, llegan, desayunan, se las trata de ayudar con los hábitos de higiene, aprenden los oficios de la casa, ayudan y colaboran, hacen las tareas escolares, algunas concurren al Liceo Miguel Flores -que siempre dan becas para las nenas-, por lo que las nenas que no tienen otras actividades -educación física-, en el mismo turno del Hogar concurren al Liceo.Más adelante destacó que "se trata de educar a las nenas, pero también se está en contacto con la familia, acompañando para que las niñas vayan creciendo junto con la familia, y darles herramientas para que puedan insertarse más fácilmente en la sociedad."Las niñas concurrentes son de nivel primario -6 a 12 años-, en este momento son 23, de la mayoría de barrios periféricos 2 de Abril, Barranquitas, San José, Fátima-, y concurren a la escuela próxima a su vivienda."Se trabaja mucho el vínculo familiar y con las otras personas, se inculca el respeto, en definitiva se hace hincapié en los valores".Destacó que "las familias en su mayoría participan para acompañar, se trata de tener contacto con ellas y también con las escuelas, se las visita sobre todo cuando hay casos que requieren profundizar un poco más el acompañamiento, escolar. También las escuelas hacen el pedido para que las nenas ingresen Hogar."Una vez por año tratamos de visitar los domicilios, viendo cómo viven y sus necesidades, aquellos que tienen menor posibilidad se les brinda mayor ayuda".Para toda esta tarea hay tres religiosas que se desenvuelven en la casa rafaelina, "nunca fue un hogar que tuvo muchas hermanas porque es una casa chica, de las tres una estudia- magisterio y ya está terminando-, una hermana que es mayor, la hermana María Ofelia, y yo.Más adelante enfatizó que "lo que tiene de particular este hogar, en todo sentido, es que vive de la ayuda de la gente, hay muchos voluntarios que se acercan, sobre todo a la mañana. Desde la Universidad hay una psicopedagoga que con sus alumnos concurren una vez por semana y le hacen un seguimiento a las nenas; una maestra jardinera ofrece taller de títeres, desde la Escuela Misericordia concurren alumnas para dar apoyo escolar, también lo hacen profesoras jubiladas. La verdad es que estamos rodeados por mucha gente y muy agradecidas por la ayuda que recibimos permanentemente".En cuanto a las necesidades más urgentes figura el aspecto económico, el hogar se mantiene con el apoyo de la gente, y manifestó que puede brindarse ayuda a través de la cuota societaria fijada en $ 50, y de ahí en más lo que se desee aportar, anunció además que pronto empezarán a recibir los aportes a través de tarjetas de crédito, las flores de vida - tarjetones por fallecimiento-.Y todos los años llevan adelante una cena a beneficio.Como ya se dijo, el encuentro está programado para el 1 de julio a las 21 en el Salón Juan Diego -Falucho y Mariano Quirós-. El menú estará conformado por chorizos, mamona con ensalada, postre helado, torta con café. Habrá venta de bebidas. El valor de la tarjeta fue fijado en $ 225 para mayores y $ 100 para menores. Reserva de tarjetas al teléfono 424954.