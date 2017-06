Una nueva fecha del torneo de Inferiores

El torneo Oficial de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su 12º fecha en la cual se anotaron 92 goles.

En la Zona Norte el Deportivo Ramona lidera en Séptima y Octava, mientras que Moreno lo hace en Sexta y el certamen de Novena lo comparten –por el momento- Ataliva y Aldao. Por el lado de la Zona Sur, La Hidráulica de Frontera comanda con en Sexta, Séptima y Octava, el torneo de Novena es liderado por Atlético María Juana.



A continuación todo lo sucedido, con goleadores y lo que se viene para cada club:



ZONA NORTE



Sexta División: Tacural 1 (Jairo Valdez) – Aldao 0, Humberto 1 (Julián Campo) – Vila 1 (Gonzalo Gutiérrez), Tiro Federal 3 (Hernán Fernández, Gabriel Acosta y Cristian Villalba) – Ramona 0, Roca 2 (Nicolás Heinrich y Joaquín Ulman) – Ataliva 4 (Bautista Rodríguez x 3 y Alejandro Sudano). A Moreno le dieron los puntos ya que U. Sancristobalense no presentó la divisional.



Séptima División: Tacural 1 (Lucas Walker) – Aldao 4 (Erik Iturre x 2, Juan Páez y Juan Pablo Mitri), Humberto 1 (Ciro Leineker) – Vila 0, Tiro Federal 1 (Alexander Fernández) – Ramona 2 (Tomás Panero Quaranta y Matías Guglielmone), Roca 1 (Matías Ribalta) – Ataliva 1 (Bruno Villalba), Moreno 1 (Mateo Castillo) – U. Sancristobalense 0.



Octava División: Humberto 6 (César Flores x 2, Agustín Cisneros, Gabriel Díaz, Fabricio Astesana y Manuel Marini) – Vila 0, Tiro Federal 1 (Tomás Cerrudo) – Ramona 2 (Gabriel Battaglino y Mateo Masuero), Moreno 5 (Lorenzo Lederhos, Paulo Rosales, Nahuel Bett, Jonatan López y Benjamín Castillo) – U. Sancristobalense 0. A Ataliva y Aldao les dieron los puntos ya que Roca y Tacural, respectivamente no presentaron las divisionales.



Novena División: Tacural 0 – Aldao 2 (Maximiliano Lucero y Enzo Arriola), Humberto 4 (Rodrigo Flores x 2, Lautaro Orellana y Bautista Alassia) – Vila 0, Tiro Federal 0 – Ramona 1 (Manuel Iglesias), Roca 0 – Ataliva 0, Moreno 7 (Fernando Turquetti x 3, Yoel Barberis x 2 y Octavi Gadler x 2) – U. Sancristobalense 0.



Próxima fecha (13º): Dep. Ramona vs. Sp. Roca, Arg. Vila vs. Tiro Federal de Moisés Ville, Dep. Aldao vs. Arg. Humberto, Moreno de Lehmann vs. Dep. Tacural, Unidad Sancristobalense vs. Independiente Ataliva.



ZONA SUR



Sexta División: Josefina 1 (Bruno Bovio) – San Martín 3 (Axel Arévalo, Elías Colombani y Sebastian Acastello), La Hidráulica 3 (Federico Bailone, Esteban Ribles y Nicolás Vocos) – Bochazo 1 (Iván Giussani), Santa Clara 0 – Zenón Pereyra 1 (Santino Turina), Florida 4 (Juan Montenegro x 3 y Braian Quinteros) – Talleres (MJ) 1 (Mauricio Riffle).



Séptima División: Josefina 4 (Enzo Lovera, Kevin Gómez x 2 y Nicolás González) – San Martín 1 (Benjamín Callebaut), La Hidráulica 1 (Gastón Amaya) – Bochazo 1 (Iván Giussani), Santa Clara 0 – Zenón Pereyra 2 (Santino Turina x 2), Florida 1 (Uriel Varela) – Talleres (MJ) 0.



Octava División: Josefina 2 (Emilio Peralta y Jesús Alvarez) – San Martín 0, La Hidráulica 1 (Rodrigo Lencina) – Bochazo 0, Santa Clara 1 (Matías Ojeda) – Zenón Pereyra 0, Florida 0 – Talleres (MJ) 2 (Agustín Bonino y Lucas Grandolio).



Novena División: Josefina 0 – San Martín 6 (Facundo Canavese x 2, Alexis Coarosso x 2, Franco Borgarello Boschetto y Luca Bortolón), La Hidráulica 1 (Facundo Baudi) – Bochazo 0, Santa Clara 2 (Axel Exposito y Nahuel Barrientos) – Zenón Pereyra 0, Florida 1 (Mateo Avila) – Talleres (MJ) 1 (Máximo Godoy).



Próxima fecha (13º): Zenón Pereyra vs. Florida de Clucellas, Bochófilo Bochazo vs. Sp. Santa Clara, San Martín de Angélica vs. La Hidráulica, Atlético María Juana vs. Dep. Josefina. Libre: Talleres de María Juana.