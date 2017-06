Aceptaron la renuncia de Leonardo Viotti

El día 13 del corriente mes, el licenciado Leonardo Viotti había presentado la renuncia formal al gobernador de nuestra Provincia, ingeniero Miguel Lifschitz, la cual en las últimas horas fue aceptada.A través de un parte de prensa, el propio Viotti se despidió, al afirmar que “fue un honor compartir esta primera etapa de la gestión del gobernador Lifschitz, y del ministro Eduardo Matozo. No tengo más que palabras de agradecimiento a ambos por confiar en mí y permitirme desempeñar mis funciones de la mejor manera y haberme dado la posibilidad de crecer como persona y como profesional. Conocida es mi militancia en la Unión Cívica Radical. Desde hace más de una década me acerqué a sumar mi compromiso y acción para con los rafaelinos. En este contexto electoral donde buscamos sostener la voz radical, junto a mi grupo político decidimos que es el momento de apostar a un nuevo proyecto en nuestra ciudad, el que tengo el honor de liderar, por lo que era necesario renunciar a mi cargo como Subsecretario de Articulación con el Sistema Productivo, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia. Y así lo hice. Muchos entran a la política para obtener un cargo, yo he decidido renunciar al mío para poder hacer buena política, con ética y valores como me enseñaron en casa. Es una apuesta personal importante, arriesgada, pero lo hago con el convencimiento de que puedo dar mucho por mi ciudad trabajando día a día, cerca de la gente. Estos meses los voy a dedicar a estar cerca de los vecinos, escuchándolos como siempre hemos hecho, pero con mucha más presencia. El desafío de encabezar la lista de concejales de la Unión Cívica Radical en Rafaela es grande, pero lo hago con muchas ganas gracias al equipo de personas que trabaja a mi lado, con quienes hace años estamos construyendo este espacio político honesto, solidario, humilde y respetuoso. Nuevamente gracias a quienes me permitieron crecer y confían en mí”.