Cartelera de Novedades

* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de $ 7.266, documentos terminados en 6 y 7 inician el pago el 28 de junio; y en 8 y 9, a partir del 29 de junio.* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 8 de julio con la animación de "Lucarelli” y “Los Ases”. Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.* El Club de Abuelos Unidos festeja su 30º Aniversario el domingo 16 de julio, y lo hará con un gran almuerzo y baile. Los organizadores invitan a todos a participar, en sus instalaciones de Casabella y Chacabuco, con la animación de “Julián Rivero” y “Los Ases”. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 423992 - 450715 – 436267 – 434008 – 570958.* La ANSéS recuerda que, para realizar cualquier tipo de trámite ante el organismo, el interesado debe tener actualizados sus datos personales y familiares en las bases correspondientes. Para acreditar esa información, deberá acercarse a cualquier delegación sin turno previo. Si se trata de datos personales, tendrá que presentar el documento de identidad. Para acreditar vínculos familiares, deberá adjuntar, en el caso de matrimonio, certificado de matrimonio, y de los hijos el certificado de nacimiento de cada uno, tenencia o guarda. En todos los casos, debe añadirse copia a la documentación.* Los beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez de más de 65 años, hoy administradas por Desarrollo Social, serán transferidos a la ANSeS y pasarán a cobrar la pensión universal para el adulto mayor (PUAM).Hay 1.056.504 de pensiones no contributivas por invalidez, de los cuales 37.766 tienen más de 65 años, según la ANSeS. Esto también incluye “un aumento de casi 600 pesos- dijo Sebastián Mastropaolo, director Regional de ANSeS- y además, van a tener los beneficios que tiene cualquier pensionado o jubilado”.El cambio se realizará de manera automática lo que significa que los beneficiarios “no tienen que hacer ningún trámite extra”, indicó Mastropaolo y aclaró que “aquellas personas que no lleguen a los 65 años y tengan pensión no contributiva van a seguir en la órbita de Desarrollo Social hasta que se cumpla la edad”.