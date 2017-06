Dictamen para ampliar partidas para la ciencia

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Con amplio apoyo de la comunidad científica, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria logró ayer emitir dictamen de mayoría a favor de dos proyectos que buscan, por un lado, aumentar gradualmente las partidas presupuestarias para el sector de Ciencia y Tecnología, y por el otro ampliar la cantidad de ingresos a la carrera de investigador científico.El primer dictamen aprobado con 20 firmas en la comisión de Ciencia, que unificó tres proyectos presentados por diputados kirchneristas, prevé una ampliación progresiva del presupuesto en el área de Ciencia y Tecnología hasta alcanzar el 1,5 del PBI en 2030 como piso mínimo.A su vez, se incorporan mecanismos para evitar que se reduzca el presupuesto en los años de retracción de la economía.Actualmente, el presupuesto destinado al sector es de alrededor del 0,8 por ciento y no está regulado por ley.Según supo NA, de aprobarse la iniciativa en el transcurso de este año, en el 2018 las partidas asignadas al desarrollo del sector científico se incrementarían en un 78 por ciento, compensando de esa forma la caída que experimentó en 2016 y 2017.El segundo proyecto que la comisión logró dictaminar, y cuya autoría pertenece al diputado camporista Eduardo "Wado" De Pedro, estipula la ampliación de la planta de investigadores del Conicet en un 10 por ciento hasta el 2020, garantizando así 1.000 ingresos a carrera por año."Con esta iniciativa buscamos ponerle un límite al ajuste en ciencia del Gobierno y que los científicos vuelvan a sentir que tienen futuro. El fortalecimiento del sistema científico y tecnológico es imprescindible para generar un proceso de desarrollo económico sostenible", remarcó De Pedro.Durante el 2017, el Gobierno efectivizó apenas 350 ingresos a carrera de investigación del Conicet pese a que habían sido 850 los seleccionados por las juntas evaluadoras, por lo que fueron desafectados 500 científicos.Más de un centenar de científicos de todo el país, agrupados en distintos colectivos como Científicos Autoconvocados y Becarios Empoderados, se hicieron presentes antes del inicio del debate en comisión y expusieron el panorama de "desmantelamiento" del área, y advirtieron que el Gobiernopretendería disolver el ministerio para achicar gastos.Luego se proyectó un video del matemático y divulgador científico Adrián Paenza, quien hizo hincapié en la necesidad de contar con un instrumento legal para precisar un porcentaje de financiamiento y de esa manera ser "previsibles" y "no depender de la coyuntura".La diputada del FpV Luana Volnovich resaltó la contradicción en la que, según señaló, incurre el presidente Mauricio Macri al no otorgar apoyo financiero a la ciencia, cuando en su campaña del 2015 había prometido llevar el presupuesto al 1,5 por ciento del PBI.También se sumó al debate el exministro de Educación y actual candidato a diputado nacional Daniel Filmus, quien aseguró que "hace falta una ley que asegure como política de Estado la inversión en Ciencia y Tecnología"."No se trata de una estrategia acotada hacia los científicos sino que es una necesidad de toda la sociedad, porque el trabajo de los científicos es el que genera mejoras en la salud, la educación, las condiciones de vida y lainfraestructura de todos los argentinos".También participaron la integrante del directorio del CONICET Dora Barrancos, el exdirector del Conicet y actual candidato a diputado nacional de Unidad Ciudadana Roberto Salvarezza, y Alberto Kornblihtt, investigador superior del Conicet y docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.