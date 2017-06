Bonafede: "Vamos a ser fieles custodios de la obra"

La delegación de autoridades rafaelinas que participaron en el lanzamiento de la licitación de la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón que incluye el tendido de caños que beneficiará a ocho localidades, entre ellas Rafaela, se mostró muy conforme con este "avance real y concreto" para "ejecutar de una buena vez una obra pendiente desde hace muchos años".El presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, quien está a cargo interinamente de la intendencia municipal -Luis Castellano se reincorpora mañana a sus funciones-, participó del acto que presidió el gobernador, Miguel Lifschitz, en el Museo Provincial "Rosa Galisteo de Rodríguez". El secretario de Obras Públicas del municipio, Luis Ambort, y los ediles Evangelina Garrappa, Jorge Muriel y Natalia Enrico también asistieron al igual que el senador provincial, Alcides Calvo."Tengo la convicción de que esta vez va en serio y que vamos a tener el nuevo acueducto para Rafaela", subrayó Bonafede en declaraciones a este Diario tras recordar "las picardías del gobierno y los anuncios frustrados realizados en contextos electorales". "Es un anuncio importante que ya lo escuchó y ya lo vio, en otras oportunidades funcionarios o candidatos importantes de la Provincia se sacaron fotos con unos pocos caños tirados cerca de Desvío Arijón y que se decían eran del acueducto. Pero eso pasó, no hay que mirar para atrás porque eso no tiene solución, no era real lo que se prometía. Pero tengo la convicción de que ahora sí va en serio", enfatizó."Estoy contento, pero vamos a custodiar muy de cerca para que se cumplan los plazos de la obra. Vamos a hacer un seguimiento sobre los avances para mantener al tanto a todos los rafaelinos sobre este acueducto que tanto necesitamos para mejorar la calidad de vida y el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad", explicó el titular del Concejo al término de la ceremonia en la que ocupó un lugar en la cabecera central.Para el titular del cuerpo legislativo, "este es un momento muy bueno para Rafaela y toda la zona que se verá beneficiada por el acueducto", al tiempo que se comprometió a "ser fieles custodios para que se vayan cumpliendo los pasos y tiempos administrativos". "Reiteradas veces, hemos levantado nuestra voz para reclamar por el acueducto como única solución al problema del agua en Rafaela. Estamos muy alegres y vamos a estar siguiendo muy de cerca la obra", manifestó el Presidente del Concejo.A partir de la aprobación del Fondo de Abu Dabi, la provincia accedió a un financiamiento de 80 millones de dólares que le permitirán costear el 50 por ciento del monto total que se prevé invertir en la ejecución de la segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón, en tanto que el resto del presupuesto de la obra será aportado por el Tesoro santafesino.Por su parte, Muriel consideró que "este es un anuncio muy importante para los rafaelinos. Una obra de 2.700 millones de pesos y largamente reclamada. Creo que este es el triunfo de un reclamo de los rafaelinos, del Foro del Agua, de la Federación de Entidades Vecinales". "Le expresé mi felicidad al Gobernador pero le dejé en claro que vamos a estar custodiando para que se cumpla", añadió en la misma línea que Bonafede y contó que "el Gobernador se comprometió a terminar en dos años la obra".En tanto, Ambort admitió que "el proyecto de la obra no lo tenemos" aunque dijo que "nos explicaron que para la ciudad tendrá un centro de distribución o cisterna. Los detalles técnicos no se conocen específicamente. Sí sabemos que habrá cuatro estaciones de bombeo en estos 130 kilómetros y que cada localidad tendrá una de estas áreas de distribución". "Los plazos de obra están estimados para 24 meses divididos en cinco etapas y que estas cinco etapas serán de forma simultánea", sostuvo el secretario de Obras Públicas del municipio.