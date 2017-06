Días de definiciones en Atlético

Se vienen días movidos en Atlético de Rafaela. Ya con el cierre de su participación en el torneo de Primera y con el descenso consumado desde hace ya algunas semanas, es tiempo de ponerse a pensar en lo que se viene: la B Nacional.



Parte importante del futuro inmediato del fútbol de la “Crema” se comenzó a definir anoche, puertas adentro, con una reunión de Comisión Directiva de la cual participaron todas las partes del fútbol albiceleste.



La dirigencia de la “Crema” se encuentra abocada a la contratación del reemplazante de Juan Manuel Llop, que ayer ya arregló su vínculo con Newell’s, tal como se preveía y venía anunciando, junto a todo su cuerpo técnico (habrá que ver si finalmente Matías Cabral, uno de los ‘profes’, no se queda).



Entre los nombres que vienen circulando, los que más suenan son los de Gustavo Alfaro, Iván Delfino, Rubén Darío Forestello y Lucas Bovaglio. Este último, que termina su vínculo con Talleres este miércoles (dirige la Reserva y podría consagrarse campeón), sería, junto con Delfino, los que estarían ‘picando en punta’ para verter el buzo de entrenador de Atlético en la próxima temporada.



Los futbolistas que no seguirán en Alberdi, ya confirmados, son el defensor Gastón Campi (Racing le vendió el 80% a Estudiantes y jugará en el ‘Pincha’) y Robin Ramírez (ya fue anunciado como nuevo jugador del Deportivo Pasto de Colombia). Muchos quieren al goleador (8) Gabriel Gudiño y es prácticamente un hecho que se irá (habría un acuerdo de palabra con San Lorenzo). Mientras que otros, si bien aún no se definió su futuro y todo apunta a que no renovarán con Atlético son: el arquero Lucas Hoyos (en la mira de Godoy Cruz), el defensor Mathías Abero (entre Newell’s y Atlético Tucumán), el mediocampista ofensivo Fernando Luna (será anunciado en las próximas horas como nuevo jugador del Emelec), Lucas Pittinari (debe regresar a Belgrano) más Kevin Itabel, Leandro Díaz y Ramiro Costa. Mientras que Oscar Carniello, Teodoro Paredes y Mauro Albertengo, de entre los que más participación tuvieron en el primer equipo, sí continuarían.



En lo referido al próximo torneo de la B Nacional, aún al actual le quedan seis fechas, desde AFA aún no se ha confirmado el formato que tendrá la próxima temporada, lo que parecía iba a durar hasta fin de año, se extendería hasta mediados de 2018.