Denunciaron a Leandro Díaz por agresión

El delantero de la Crema, Leandro Díaz, agredió a un recolector de residuos de nuestra ciudad el domingo por la noche, tras el partido de Atlético ante Sarmiento de Junín (Díaz no jugó por una molestia).La noticia trascendió en la mañana del lunes, luego de que se conociera en la Comisaría 2da la denuncia del trabajador municipal, luego de que tuviera que se atendido en el Hospital Jaime Ferré, por un importante corte en su rostro.Si bien se desconocen del todo los motivos por los cuales ocurrió esta pelea en el Bv. Roca y calle Suipacha, ha trascendido que un grito del recolector habría generado una molestia en el delantero.Recordemos que Díaz ya ha tenido diferentes episodios en su carrera futbolística. En Atlético mantuvo distintos comportamientos, pero no de esta envergadura.Desde el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela (SEOM), manifestaron ayer repudio absoluto por esta agresión. "Queremos por este medio hacer llegar nuestro repudio por la agresión sufrida por un compañero del área Recolección de Residuos, mientras realizaba su labor como servidor público", dice parte del comunicado.En tanto, continuaron diciendo que "asimismo expresamos nuestra preocupación por la reiteración de este tipo de sucesos, que en muchas ocasiones ponen en peligro la integridad física de los trabajadores municipales que sólo cumplen con la función que les fue asignada. Solicitamos a las autoridades que evalúen acciones que permitan evitar la repetición de este tipo de hechos en el futuro, en beneficio no sólo de los trabajadores sino de la comunidad toda", dijo el apartado.