Se quedó Olimpo, bajó Aldosivi

En un encuentro repleto de condimentos extrafutbolísticos, Olimpo de Bahía Blanca logró ayer la permanencia en Primera División, al golear 3-0 como visitante a Aldosivi de Mar del Plata, que jugará la próxima temporada en la B Nacional.

En la última fecha del torneo, el conjunto bahiense se adelantó en el primer tiempo con dos apariciones del delantero Fernando Coniglio, a los 19 y 22 minutos, para enmudecer el estadio "José María Minella".

Sobre el final de la primera etapa, se fueron expulsados Yonathan Cabral en la visita y Ezequiel Miracco en el local, que había reemplazado minutos antes a Sosa Otermín. En el complemento, Aldosivi buscó sin lograrlo el descuento y Olimpo, en la única situación que generó, sentenció la historia con una gran definición de Rodrigo Caballuci, que la colgó del ángulo. De esta forma, con los empates de Temperley (0 a 0 vs Vélez) y Huracán (0 a 0 vs Belgrano), Aldosivi quedó condenado a jugar en la B Nacional a partir de agosto próximo.



Empate en Paraná. Patronato y Atlético Tucumán igualaron ayer 1 a 1 en el "Grella". Con este resultado, el "patrón" terminó en la posición 20, mientras que Atlético Tucumán, en donde debutó el DT Ricardo Zielinski, concluyó un escalón por debajo, aunque también está disputando la Copa Sudamericana.

En Sarandí, Arsenal derrotó 2-1 a Tigre.



La 30º y última fecha se completará hoy con cuatro juegos: 18.00 (TV Pública) Estudiantes vs Quilmes, en Arsenal (Héctor Paletta), 18.00 (DeporTV) Newell's vs Godoy Cruz (Pablo Dóvalo), 20.15 (TV Pública) Independiente vs Lanús (Germán Delfino), 20.15 (DeporTV) Talleres VS San Lorenzo, en estadio Mario Alberto Kempes (Patricio Loustau).