Hubo control de Agencias y Vigiladores Privados

El ministerio de Seguridad de Santa Fe informó que durante la tarde/noche del pasado viernes 23 se realizaron procedimientos de control e inspección de Agencias de Seguridad Privada y Vigiladores en la ciudad de Rafaela, arrojando como resultado la detección de personas civiles inhabilitadas para ejercer como tales.

En el informe emanado desde el organismo antes nombrado y hecho llegar a la redacción de LA OPINION, se dan a conocer las direcciones donde se actuó al respecto (19 domicilios), y que los procedimientos fueron conducidos por personal de la Dirección Provincial de Autorizaciones, Control y Registro de Agencias Privadas de Vigilancia, Seguridad e Informes Particulares -área dependiente de la subsecretaría de Control de Fuerzas de Seguridad-, en colaboración con gente de las secciones de Control de Agencias Privadas de Vigilancia correspondientes a las Unidades Regionales de Policía I y XI, efectivos de la Policía Comunitaria y agentes del ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La información da cuenta, también, de que se contó con apoyo de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, delegación Zona Centro Norte.



DETALLES DE LA ACCION

- Los civiles que fueron inspeccionados no pudieron acreditar la autorización para ejercer como personal de vigilancia privada, y se encontraban realizando tareas de custodia en la vía pública sin la habilitación y alta reglamentaria de estos objetivos.

- En determinados casos, los individuos manifestaron trabajar de forma particular, como monotributistas, mientras que las demás personas entrevistadas comunicaron al momento de la fiscalización se hallaban trabajando de forma irregular (en negro), es decir que no estaban registrados para prestar servicios de seguridad privada.



VERIFICAR ANTES DE CONTRATAR

Desde la Dirección resaltaron una vez más la importancia de que el ciudadano, previo a contratar servicios privados de vigilancia, verifique que las agencias y el personal por los que aportará se encuentren debidamente habilitados.

En el sitio web de la provincia http://www.santafe.gov.ar/index.php/tramites se encuentra disponible el Registro Unico de Información, consistente en una base de datos (de acceso gratuito y a través de una conexión de internet) de las agencias habilitadas por la Dirección para prestar servicios de seguridad privada.