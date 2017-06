Culpan al chofer por la tragedia de Mendoza

MENDOZA, 27 (NA). - Familiares y pasajeros del micro que volcó en el departamento mendocino de San Rafael y dejó un saldo de al menos 15 muertos cuando trasladaba menores de un grupo de danza bonaerense afirmaron ayer que el chofer iba a alta velocidad, al tiempo que se confirmó que el ómnibus estaba "dado de baja desde el 12 de diciembre de 2016".Asimismo, en las próximas horas trasladarán los 15 cuerpos desde Mendoza hacia Buenos Aires en un Hércules de la Fuerza Aérea, mientras que también se dispuso un vuelo charter para el regreso de los familiares y los sobrevivientes.El micro volcó en la ruta 144, a la altura de Los Caracoles en la zona mendocina de Cuesta de los Terneros, y por el hecho hay 15 muertos y 21 heridos, ocho de ellos de gravedad.En su mayoría se trata de chicos de entre 8 y 15 años de la escuela Soul Dance Studio, de la localidad bonaerense de Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas. El presidente Mauricio Macri decretó dos días de duelo nacional, por lo que la bandera argentina permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos del país, en memoria de las víctimas.A su vez, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó tres días de duelo y desde el domingo a la noche activó el Sistema de Emergencias para asistir a los heridos y familiares de los fallecidos en el trágico hecho.También 24 horas atrás el Municipio de Malvinas Argentinas había decretado tres días de duelo en ese distrito.El intendente de San Rafael, Emir Félix, ratificó que en el micro siniestrado viajaban 52 pasajeros más dos choferes de la empresa Talcahuano.Más temprano, el área de prensa del Poder Judicial informó que dentro de la investigación que se lleva adelante para determinar las causas del vuelco "no hay indicios de que haya participado otro vehículo".Graciela Corbalán, quien venía en el ómnibus junto a su hija, descartó las hipótesis de choque de terceros y sostuvo que "el chofer fue un asesino". "En una de las curvas aceleró y el micro se balanceó mal. Todas las madres pegamos gritos y le dijimos a Claudio, que es uno de los profesores, que le dijera que parara, porque si no nos íbamos a matar, íbamos a chocar. Pero no pasaron segundos que volvió a acelerar como si fuera a suicidarse, agarró una curva pronunciada y volcó el micro", relató la mujer en un audio de WhatsApp que se viralizó.En tanto, Hugo, un hombre que circulaba por la zona con su auto Chevrolet Corsa, asegura que el micro lo pasó cuando circulaba a 110 kilómetros por hora. "Cuando nos pasó todos hicimos alusión a la película Rápido y Furioso. El colectivo nos pasó a alta velocidad. Yo venía con dos personas más en un automóvil Corsa a 110 kilómetros. Por lo menos circulaba a más de 110 kilómetros por hora porque el colectivo se vino, nos pasó", agregó el hombre en diálogo con la radio cordobesa Cadena 3.Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte remarcó que "el micro con patente EEZ673 no se encontraba habilitado, ya que se encontraba dado de baja desde el 12 de diciembre de 2016"."Por dicha infracción la CNRT procederá ante la Justicia", señalaron mediante un comunicado en el que también aclararon que los dos choferes tenían "la licencia nacional habilitante vigente".Por otro lado, Félix informó que del resto del grupo, 21 están internados -17 en el hospital Schestakow, 3 en un policlínico privado y uno en el hospital Notti-; y los 18 restantes fueron dados de alta, y se alojaron en albergues de la comuna municipal, asistidos por profesionales.Tres de los heridos se encontraban con riesgo de vida y hay otros ocho con lesiones de carácter grave. El ómnibus perteneciente a la empresa Talcahuano trasladaba a un contingente integrado en su mayoría por menores de entre cinco y quince años pertenecientes a un grupo de danza "Soul Dance Studio", desde el centro turístico invernal Las Leñas a la ciudad de San Rafael.El grupo, que había viajado a la provincia de Mendoza para participar en un concurso de danzas en San Rafael, se aprestaba a regresar a Buenos Aires y a último momento sus integrantes decidieron un viaje relámpago para conocer Las Leñas. Mientras se advierte que no estaba establecida la causa del luctuoso accidente, se indica que "de acuerdo con la información preliminar el micro volcó en la Ruta Nacional 144, a la altura de Los Caracoles de la zona de Cuesta de los Terneros, habiendo partido de un punto desconocido y tomado rutas alternativas para evadir los controles planificados".El hecho es la segunda tragedia de magnitud en las rutas mendocinas que ocurre en 2017, luego de que el 18 de febrero último 19 personas murieran al accidentarse un ómnibus de la firma TurBus en la ruta 7, cerca del complejo fronterizo de Horcones.