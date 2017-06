Noticias al Cierre

CON MAYOR DEMANDA, DOLAR TOCONUEVO MAXIMO HISTORICO: $ 16,54BUENOS AIRES, 27 (NA). - El dólar trepó ayer 12 centavos, a $ 16,54 para la venta, y alcanzó un nuevo máximo histórico tras conocerse un informe de empresas del sector agroexportador que confirmó una baja en la liquidación de divisas, y producirse una mayor demanda del billete en el mercado cambiario. Según un promedio del Banco Central, finalizó la jornada financiera a $ 16,11 para la compra y a $ 16,54 para la venta.EMPLEADOS DE ANSES MARCHAN ENRECHAZO DE SUBA SALARIAL DEL 20%BUENOS AIRES, 27 (NA). - El Sindicato de Empleados de la exCaja de Subsidios Familiares para el personal de la Industria (SECASFPI) se movilizará este jueves a la sede porteña de la ANSES de la Avenida Córdoba al 700, en rechazo a la recomposición salarial del 20% y a la modificación del ítem por presentismo.AFIP APLICO 59 MULTAS A HOTELESBOUTIQUE DE BUENOS AIRESBUENOS AIRES, 27 (NA). - La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un operativo de control impositivo y previsional en 48 hoteles de la ciudad de Buenos Aires y labró 59 multas de las cuales 23 podrían derivar en clausuras de 3 a 10 días ya que se detectó la falta de controladores fiscales y la no emisión de facturas.INTIMAN A EMPRESAS DE TELEFONIA MOVILA MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTEBUENOS AIRES, 27 (NA). - El gobierno intimó a las empresas de telefonía móvil a que en 15 días presenten un plan para mejorar la calidad de atención a sus clientes y disminuir los índices de conflictividad en los canales de atención y resolución de reclamos, informó ayer la Secretaría de Comercio. Del total de reclamos que reciben las oficinas de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, el 64% son problemas de usuarios de telefonía móvil.EN MAYO CAYERON EXPORTACIONESDE CARNES BOVINAS, SEGUN INFORMEBUENOS AIRES, 27 (NA). - Las exportaciones de carnes bovinas sumaron en mayo último 15 mil toneladas "peso producto", equivalentes a 22 mil "peso res", un 3,6% menos que el mes anterior, informó ayer el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas-ABC.FUE "UNA JUGADA POR EL PRESTIGIO"QUE TUVO UN "ALTO COSTO POLITICO"BUENOS AIRES, 27 (NA). - El exsecretario de Finanzas Miguel Kiguel criticó ayer que la colocación del inédito bono a 100 años de plazo fue "una jugada por el prestigio" que, según su criterio, "salió mal". "Creo que fue una jugada por el prestigio. Financieramente, no es una gran opción y salió mal porque al Gobierno le pegaron por derecha y por izquierda, con alto costo político", cuestionó.GOBIERNO DEFIENDE EN DIPUTADOS ELPROYECTO DE "COMPRE NACIONAL"BUENOS AIRES, 27 (NA). - Funcionarios del Ministerio de Producción defenderán hoy en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de "Compre Nacional", que busca darle mayor prioridad a la producción local en las compras públicas que realiza el Estado, con el objetivo de reanimar a la industria. El secretario de Industria y Servicios, Martín Etchegoyen, encabeza la delegación que expondrá ante un plenario de las comisiones de Obras Públicas, Pymes y Presupuesto.BUSCAN DAR MEDIA SANCION A LEY DERESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIABUENOS AIRES, 27 (NA). - El interbloque de diputados nacionales de la alianza oficialista Cambiemos intentará este miércoles aprobar con media sanción el proyecto que busca introducir un régimen de Responsabilidad Penal Empresaria para personas jurídicas por delitos de corrupción. El oficialismo solicitó que el tema, que cuenta con dictamen de mayoría, sea tratado en sesión especial este miércoles a partir de las 11:45.CAPUTO ASISTIRA A SEMINARIOSOBRE FINANZAS Y ECONOMIABUENOS AIRES, 27 (NA). - El desarrollo del mercado financiero, los nuevos créditos y la situación de la macroeconomía en la Argentina serán analizados hoy en la edición anual del seminario Financial Summit 2017. El evento se realizará en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Del seminario participará el ministro de Finanzas, Luis Caputo que brindará un reportaje público, a partir del 12:45.