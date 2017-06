La ovación para Llop

"Olé, olé, olé, Chocho, Chocho" bajó de todo el estadio a escasos minutos del final del partido. El técnico Juan Manuel Llop dio un paso al frente, levantó sus brazos y saludó hacia todas las direcciones a modo de agradecimiento mientras prepara sus valijas para dejar Rafaela e instalarse en Rosario donde dirigirá a su primer amor, Newell´ s."En Rafaela dejamos trabajo y compromiso. Y amigos. La gente se ilusionó a través del tiempo. Al principio estaba decepcionada por el destino que parecía marcado, pero logramos ilusionarla hasta faltando tres fechas", señaló en su última conferencia de prensa como técnico de la Crema.De todos modos no estaba tranquilo porque quería despedirse con una victoria. "Me voy triste y con bronca porque no pudimos cumplir el objetivo de ganar este partido. Queríamos terminar el ciclo de otra manera", subrayó con ceño fruncido más allá del reconocimiento popular. "Jugamos un mal partido, por eso perdimos", explicó sin buscar excusas."Han sido 15 meses excelentes en todo sentido. La identificación es fuerte con Atlético y con la ciudad de Rafaela. Estoy muy contento, no me ha pasado muchas veces, por eso ubico a Atlético entre los clubes más importantes que me ha tocado dirigir", afirmó a la vez que reiteró: "Pero estoy enojado porque no quería perder hoy".Y en esa corriente de simpatía que logró generar con la familia celeste no descartó regresar al banco de Alberdi. "Dejo la puerta abierta para volver en el futuro, aunque eso dependerá de quienes conduzcan al club en cada momento", indicó mientras otra vez decía que si las negociaciones prosperan el defensor uruguayo Mathías Abero será jugador de Newell´s.En una mirada hacia atrás de la campaña, sostuvo que "el equipo fue muy competitivo, estuvo a la altura de las circunstancias". Y se fue entre agradecimientos: "A toda la ciudad porque la pasamos muy bien aquí, a los directivos que me dieron la oportunidad, porque gracias a eso y al rendimiento de los jugadores puedo seguir trabajando en Primera División". Le preguntaron si se podía reprochar decisiones tomadas durante su gestión en el cuerpo técnico de Atlético. "Quizás algún cambio, alguna formación, algún planteo, alguna incorporación", dijo para responder algo aunque tenía en claro que el destino ya estaba escrito. Saludó cordialmente a los periodistas y se fue. Un rato más tarde, recibió más afecto cuando abandonó el estadio y no pocos simpatizantes se quedaron para saludarlo o sacarse una foto. Es un hasta luego, Chocho deslizó un hincha.FUTUROMientras Llop dejó su cargo, ahora la dirigencia debe seleccionar un capitán para liderar el operativo retorno a Primera División. El plantel regresará a mediados de julio mientras la Comisión Directiva pretende cerrar la contratación del cuerpo técnico la próxima semana. Nombres suenan por aquí y por allá, desde Gustavo Alfaro hasta Darío Forestello. Y el sunchalense Alejandro Delfino.