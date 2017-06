Cerraron las listas y todos miran a 2019

El juego de las necesidades. Esteban Bullrich necesita ganarle a Cristina Fernández para asegurar imaginariamente la reelección de Mauricio Macri. En esta ciudad capital José Corral necesita ganarle a Miguel Lifschitz en la disputa a concejales para imaginariamente ser candidato a Gobernador. El FPCyS necesita hacer una decorosa elección a diputados nacionales para consolidar sus chances de seguir gobernando en el 2019. El peronismo debe revertir los papelones de las últimas elecciones nacionales intermedias; atenuado por el empate técnico a Gobernador en el 2015 de Omar Perotti.

El cierre de listas en la estratégica provincia de Buenos Aires tiene más importancia nacional que las grillas de cualquiera de las provincias. Por su trascendencia política futura. Cuando los mercados internacionales dicen que Argentina aún no es confiable porque podría regresar el kirchnerismo (amén de que Macri todavía no pudo o no supo resolver la "pesada herencia") no se referían a las posibilidades electorales de la lista de Agustín Rossi en Santa Fe: lo decían por Cristina Fernández de Kirchner que, aun saliendo segunda (tercera sería su funeral político) no sólo espantará a los timoratos jueces federales que no se animarán a seguir citándola para indagatorias varias; sino que desde su banca en el Senado enloquecerá a un Macri que sigue empecinado en meter adentro de su arco las pelotas que van afuera.

Ni pensar en un triunfo de Cristina sobre el candidato del presidente, Esteban Bullrich. Nuestro valiente y patriota empresariado nacional aumentará exageradamente los precios, básicamente de la canasta de alimentos (como ocurriera inmediatamente después del triunfo de Macri -a quien votaron- en el ballotage).

Santa Fe federal

En nuestra provincia, Luis Contigiani, primer candidato a diputado nacional junto a Emilio Jatón, encabezando la lista del FPCyS para concejal de esta capital serán quienes, elípticamente, arbitrarán el liderazgo del gobernador Miguel Lifschitz, no sólo dentro del FPCyS, sino en la soterrada interna socialista que bien se ocupan los juiciosos hombres de la rosa de mantener reservada.

Antonio Bonfatti junto a Hermes Binner acompañarán la epopeya de Lifschitz en la campaña provincial de Contigiani, un hombre de su gabinete; al fin y al cabo es la patriada del FPCyS que armó más de 400 listas (la mayoría con radicales NEO) en toda la Provincia, que le darán contención a la grilla oficial. En Santa Fe capital, el actual senador Emilio Jatón deberá tomar una fuerte dosis de complejo vitamínico para afrontar cada día en campaña la épica de ganarle a quien también se juega el futuro en esta elección a concejales: el intendente José Corral.

El ex-periodista de Canal 13 no encarnará el sacrificio político de abandonar la senaduría provincial para ser candidato a concejal del FPCyS; su figura representará la osadía de Lifschitz de adentrarse en territorio comanche para enfrentar a Corral y su peronizada estructura punteril barrial, que el radicalismo vino consolidando desde el 2007, cuando terminó con dos décadas de peronismo gobernando la ciudad capital. Corral hablará de la gestión municipal. Lifschitz dirá cuánto invirtió -e invierte- la Provincia en esta capital. Jatón aportará, como en la elección a Senador, su carisma; que en definitiva será definitorio. O no.

José Corral también deberá fortalecer sus reservas físicas, ya que como líder radical en Cambiemos se las tendrá que ver en la campaña para diputados nacionales con su correligionario, el impetuoso concejal rosarino Jorge Boasso, que competirá en las PASO de agosto con el cuchillo entre dientes. Quizás Boasso no le gane a la lista oficial de Albord Cantar (por más desconocido que aparezca) pero una elegante performance podría llegar a interferir peligrosamente con corrimientos en la alambicada lista oficial, que aún tendrá que pasar por el filtro legal federal por no haber incluido una mujer en los dos primeros lugares, por ser un frente nuevo del que compitió cuando ingresaron los diputados que en diciembre terminan sus mandatos.

Radicales para

todos los gustos

Los radicales NEO apoyarán la lista encabezada por Contigiani, toda vez que sus hombres Fabián Bastía en segundo lugar y Juan Cruz Cándido cuarto, acompañarán al ministro de la Producción.El Grupo Universidad respaldará incondicionalmente a Albor Cantard; mientras que los radicales del MAR que armaron listas locales en más de 90 pueblos y ciudades dentro del FPCyS, dejarán libertad de conciencia para las nacionales. En el FPCyS también habrá primarias. A último momento un sector del radicalismo rosarino (con inicio universitario junto al kirchnerismo, hoy cercanos al Grupo Universidad de Corral y Barletta) encabezado por la concejala María Eugenia Schmuck y el ex- intendente de Santo Tomé y actual diputado provincial Fabián Palo Oliver, quien llegara a la banca de la mano del hoy exiliado Mario Barletta (Grupo Universidad) armaron lista para competir contra Luis Contigiani.

En el peronismo habrá tres listas: la kirchnerista de Agustín Rossi que va por los votos cautivos históricos, y aquellos que pueda llegar a arrimar en los sectores humildes y porque no, la golpeada clase obrera, la errática política económica nacional.

Pablo Dibert, ex-presidente del bloque de diputados provinciales de María Eugenia Bielsa encarará su propia proeza, pensando el futuro de su novel sector, según dice. Y la de los senadores, presidentes comunales e intendentes, encabezada por la ex-jueza rosarina Alejandra Rodenas, que tendrá la faena de ganarle sí o sí a Rossi en las primarias.

De todos modos, sea como fuere el resultado, Agustín Rossi figurará en la boleta definitiva del 22 de octubre del Frente Justicialista en el primero o segundo lugar. ¿Qué haría entonces el "peronismo no K", que se supone en la primaria votaría por Rodenas ó Dibert? ¿tendría chance entonces el otro peronista "no K" Diego Giuliano (actual concejal rosarino) que jugará por el sector de Sergio Massa 1 Proyecto Santafesino?; ¿o terminaría facturando aquellos votos peronistas "no K" la lista progresista de Luis Contigiani?.

Lo cierto es que el 22 de octubre (a no confundirse con las PASO del 13 de agosto a las que la ciudadanía ya les tomó el tiempo) se jugarán a nivel nacional y en Santa Fe, mucho más que bancas legislativas: se pondrán en debate la presidencia de la Nación y la gobernación de Santa Fe.Aunque en Argentina, políticamente dos años representen dos siglos.