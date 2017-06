El ex policía Tognoli será juzgado a partir de hoy

El exjefe de la policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, comenzará a ser juzgado a partir de hoy lunes, por el presunto delito que lo llevó a su destitución y que causó una de las más graves crisis políticas en los diez años de gobierno del Frente Progresista en la provincia: la acusación por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, por brindar amparo Tognoli, a dos narcotraficantes muy conocidos en el sur provincial, Carlos Ascaíni y Aldo "Totola" Orozco.



JUICIO ORAL

El proceso que se inicia hoy a las 9.30 es de gran complejidad no solamente por la controversia de los delitos atribuidos por la fiscalía, que acarrearán un fuerte duelo entre fiscalías y defensas, sino por sus implicancias políticas. También lo será por la cantidad de acusados presentes en la sala de audiencias del Tribunal Federal Oral Nº 2, publicó La Capital de Rosario.

Las imputadas son en total 27 personas por distintos hechos a juzgarse en tres causas diferentes.

Los testigos convocados a declarar ascienden a más de 200 entre civiles y policías. Están citados el entonces ministro de Seguridad Leandro Corti y el actual titular del área, Maximiliano Pullaro. Se considera que, en el escenario más optimista, el trámite no concluirá antes del final de septiembre.

Tognoli, de 53 años, ya recibió una condena en 2015 cuando el Tribunal Federal de Santa Fe le impuso seis años de prisión por encubrimiento agravado del vendedor de drogas de la zona costera santafesina Daniel "Tuerto" Mendoza y por coacciones a la dirigente de la ONG Madres Solidarias, Norma Castaños, denunciante de la complicidad supuesta entre ambos.



UIF NO SERA

QUERELLA

Este juicio oral era impulsado tanto por la acusación de la fiscalía como por la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero en el último día hábil previo al juicio, la UIF renunció a su rol de querellante por lo que los acusadores de este organismo fiscal dedicado a los delitos económicos no estarán en el trámite.

La causa central que se examinará desde mañana es la que generó la mayor resonancia pública y desató una compleja crisis política durante la primera etapa del gobierno de Antonio Bonfatti, que había designado a Tognoli como la máxima autoridad policial de su gestión al arrancar su mandato, la de brindar cobertura a Ascaíni.