Las contradicciones

Estamos viviendo un tiempo de contradicciones, las que si bien se advierten en prácticamente todos los planos, sobresalen en el aspecto político -que no será esta vez el tema central de que nos ocuparemos-, como así también en el económico. Siendo justamente este último el que es seguido con mayor atención por parte de la gente, que el único termómetro que dispone para medir la situación, y más aún que eso las consecuencias, es su propio bolsillo. El que marca una realidad incontrastable, de esas que no pueden ser revertidas con palabras, provengan de donde provengan.

Es que dentro del plano económico, la mayoría de las veces los anuncios y descripciones no se condicen con los indicadores, pues si bien desde el gobierno nacional se insiste en que la actividad ha comenzado a recuperarse y que tras el leve crecimiento del tercer trimestre seguido se ha dejado la recesión que nos vino afectando en todo estos últimos tiempos. Claro, de ahí que ya se empiece a sentir el efecto derrame en la población existe una importante distancia, y también eso se advierte, en este caso, debe admitirse, con una muy bien aplicada prudencia. Pero claro, además de la realidad de quienes no llegan a fin de mes, existen algunos indicadores que resultan más que complicados para poder sostener aquél optimismo manifestado en el párrafo anterior, como por ejemplo el rojo de la balanza comercial, que en mayo fue de 642 millones de dólares, siendo el quinto mes consecutivo -es decir, todo el año de corrido viene teniendo este comportamiento negativo- en que se produjo pérdida en el intercambio comercial con el mundo.

De tal modo, en lo que va de enero a mayo la balanza acumula una pérdida de casi 1.900 millones de dólares, que además pierde en la comparación con igual período de 2016 cuando había arrojado un saldo positivo de algo más de 500 millones de dólares. Queda claro entonces, que por la exclusiva vía para que ingresen dólares genuinos, sin contraer deuda, la cuestión se encuentra en un tobogán, tal como lo reflejan los números y la estadística.

Algunos datos precisos más sobre el comportamiento de las exportaciones e importaciones, dan cuenta que en mayo las ventas al exterior fueron por 5.400 millones de dólares y las compras por 6.100 millones de igual divisa. Respecto a las exportaciones tuvieron una suba de 0,8% consecuencia del aumento de los precios internacionales, pero en cuanto a las cantidades una baja de 4,2%. Pasando a las compras en el exterior fueron 24% más que igual mes de 2016, impactando tanto la suba de precios de 8,2% como así también el 14,5% de las cantidades.

Otro dato negativo es que en el pasado mes de abril volvieron a caer las ventas en los supermercados y centros comerciales, es decir, el consumo, uno de los más claros y contundentes indicadores del deterioro socioeconómico, ya que cuando cae la compra de alimentos está afectando lo más sensible de las familias. En las estadísticas oficiales del INDEC sobre consumo aumentaron las cantidades de dinero, pero en cambio descendieron los volúmenes de mercaderías, quedando claro el efecto que tiene la inflación sobre todo el conjunto de la economía. Lo concreto es entonces que a la gente llegan menos productos, aunque deba salir más dinero de sus bolsillos.Y también algo que cayó fue el índice de confianza del consumidor, teniendo un saldo negativo de 1,2% en el presente mes de junio, comparado con igual lapso de 2016. Un indicio más que claro que la confianza de la gente se encuentra en retracción.

Y finalmente, no puede dejarse de hacer una referencia sobre la decisión de mantener a la Argentina fuera del índice de mercados emergentes, al menos hasta el año que viene cuando se volverá a tratar el tema, quedando en el medio el tiempo necesario para nuevas evaluaciones sobre los cambios que se vienen dando en el país. El gobierno tenía especial interés y depositada la confianza en que se sacaría al país del calificativo de fronterizo, como deberá continuar al menos por otro año.

Esta es, en definitiva, la perspectiva de contradicciones que se vienen dando en la economía.