Calvo pide girar fondos de Educación a municipios

La Cámara de Senadores de la provincia dio media sanción al proyecto presentado por el senador del departamento Castellanos Alcides Calvo, y el resto de integrantes de bancada del Partido Justicialista, por medio del cual se dispone que los montos a transferir por el gobierno provincial a los municipios y comunas con destino al gasto en educación correspondientes al ejercicio financiero 2017 deberán comenzar a hacerse efectivos durante este año.La iniciativa expresa que cuando se trató el Presupuesto provincial de este año se incorporó un artículo que establece que "los montos a transferir por el gobierno provincial a los municipios y comunas, con carácter no reintegrable, con destino al gasto en educación, correspondiente al ejercicio 2017, que fueron recibidos por la provincia con la afectación específica, se harán efectivos en dicho ejercicio".Ese artículo fue vetado por el Ejecutivo y modificado por otro al respecto, pero -indicaron los senadores justicialistas- transcurrido el plazo constitucional el Poder Legislativo no se expidió sobre las enmiendas propuestas en el veto parcial, por lo que dicho proyecto se considera rechazado.Calvo dijo que "la pretensión del Ejecutivo resulta razonable habida cuenta que se deben adoptar los resguardos necesarios para el efectivo cumplimiento de la ley nacional, asegurando la debida rendición de cuentas de los municipios y comunas", pero que "dichos resguardos abarcan a aquellos municipios o comunas que no hayan presentado rendición de cuentas", agregando que "la ley de Presupuesto Nacional 2017 establece la vigencia para el ejercicio fiscal 2017, teniendo en mira los fines y objetivos de la política educativa nacional y asegurando la coparticipación automática de los recursos a los municipios para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación".Respecto a esto último, desde la Casa Gris se ha expresado que la provincia distribuye esos fondos entre los municipios una vez que el año termina, lo que no está en sintonía con la ley de Presupuesto nacional que habla de la coparticipación automática de los recursos.Calvo expresó que "el presente proyecto de ley persigue retomar el tema y disponer que el Poder Ejecutivo comience a remitir los fondos, correspondientes al ejercicio 2017, a la brevedad posible".