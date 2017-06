Hasta podría darse un triple desempate

El último de los cuatro descensos puede quedar definido este lunes, habiendo quedado restringida esa lucha a cuatro equipos, entre los cuales debe surgir el que llenará ese último casillero para acompañar a los descendidos Sarmiento de Junín, Quilmes y Atlético de Rafaela. También puede suceder que esa definición no se produzca con los resultados de este lunes, ya que también existe la posibilidad de doble o hasta triple empate.Los que están comprometidos son Huracán, Olimpo, Aldosivi y Temperley, siendo uno de ellos el que en el próximo torneo deberá ir a la Primera B Nacional junto a los citados en el párrafo anterior, donde lamentablemente se encuentra la Crema.Al Globo le falta conseguir un punto para no depender de nadie y quedar al margen de esa lucha. Será local frente al irregular Belgrano en Parque Patricios -dirige Darío Herrera-, y si gana o empata tendrá festejo por haber dejado atrás el temido descenso. Aunque si Huracán pierde todavía no estará condenado pues deberá aguardar los demás resultados, necesitando que no haya un ganador entre Aldosivi y Olimpo -que juegan entre si en Mar del Plata-, siendo la única chance para que Huracán pierda la categoría la de ir a un desempate, por lo cual, como vemos, sus posibilidades son muchas.El desempate del Globo, si pierde con Belgrano, se produciría si Aldosivi empate con Olimpo y Temperley derrote a Vélez; o bien un triple desempate, que se daría si el Globo pierde y Aldosivi y Temperley empatan sus partidos, entonces los tres quedarían con 1,092 de promedio.El partido clave de esta jornada será el que se jugará entre Aldosivi y Olimpo en Mar del Plata, donde la igualdad favorecerá al bahiense, pero cualquiera de los dos que gane habrá logrado mantenerse en la categoría. Sin dudas, un duelo muy especial, donde estará fijada no sólo la atención de los dos equipos protagonistas, sino también del resto de los comprometidos.Pero existe otro desempate posible, ya que las matemáticas aunque con sus curiosidades, nunca hay que descartarlas. Si Huracán gana o empata y Aldosivi y Olimpo igualan deberá jugarse un nuevo partido desempate entre estos dos últimos para definir el descenso.Temperley, el cuarto involucrado, depende de si mismo, ya que si le gana a Vélez evitará el descenso; si empata dependerá de los demás resultados tal como se señala; mientras que si pierde ante el Fortín, sólo lo salvará un desempate con Aldosivi si este cae vencido ante Olimpo.Todo este complejo panorama para completar los cuatro descensos, se resolverá esta noche con los tres partidos comenzando a las 20:15 constituyendo por lo tanto una jornada cargada de ansiedad y expectativa.