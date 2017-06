Música a alto volumen: ¿fracaso policial?

Desde dos horas antes de la medianoche y hasta pasada las 4:30 de esta jornada, un problema generado por música a alto volumen en un sector del barrio Monseñor Zazpe, no logró ser solucionado por las autoridades competentes, especialmente por la Policía.

Esta mañana, temprano, en la Redacción de LA OPINION online se tomó conocimiento de un reclamo efectuado por música a alto volumen proveniente del sector noreste de la ciudad. Según el relato de quien aseguró residir a casi "unos tres kilómetros al sur de dicho lugar", oportunamente se dio aviso a la Guardia Urbana Rafaelina, y desde allí se notificó al 911 con sede en Santa Fe.

Estos son algunos de los conceptos escuchados:

* - Antes de la medianoche se dio conocimiento a la GUR sobre que se escuchaba música a alto volumen proveniente desde el sector noreste de la ciudad, posterior a percibirse auditivamente la actividad de una batucada.

* - Como la situación proseguía se insistió en el reclamo cuando transcurría media hora de hoy, y como respuesta en la Guardia Urbana Rafaelina se hizo conocer que se había detectado la infracción en un sector del barrio Monseñor Zazpe, en calle España al 2.800. Y que al no verse concretada una respuesta favorable al pedido de que cese la misma, se notificó a la Policía a través del 911.

* - De acuerdo a la fuente, cuando el reloj marcó la hora 1:40 en el 911 de Santa Fe un personal masculino informó a la persona que reclamaba que se había tomado conocimiento de un reclamo por música a alto volumen, pero no en calle España sino en otra arteria de ese sector ciudadano.

* - De pronto la comunicación se interrumpió, y en una nueva llamada un efectivo femenino tomó el reclamo y manifestó que se iba a ocupar del mismo.

* - Cercana la hora 4:30 de hoy la música a alto volumen proveniente del sector noreste de la ciudad seguía marcando molesta presencia.

* - El personal de la GUR cumplió con su cometido, y todo indica que la Policía no lo hizo.

* - La pregunta apunta a saber si desde el 911 de Santa Fe en las tres ocasiones requeridas se avisó a la Policía de Rafaela. Si fue así ¿por qué personal de la Subcomisaría 1ª, enviado en no menos de tres ocasiones al lugar siendo atendido por una persona de nacionalidad boliviana, de acuerdo a lo informado desde el 911 Rafaela, no pudo cumplimentar el cese de la música a alto volumen?

* - Consecuentemente, se concluye en que si no se logra poner punto final a una transgresión como la mencionada anteriormente, cómo se puede esperar que se eviten hechos delictivos o se esclarezcan los mismos.

* - Por más que se diga que no se puede secuestrar equipo de música alguno, se entiende que existen otras situaciones legales como para hacer cumplimentar la solicitud que parte de la Policía, no de alguien que no está facultado para bregar por una normal convivencia entre vecinos.

* - Sentido común, que le llaman. Claro que para que esto se dé, debe existir profesionalidad en la tarea a encarar.