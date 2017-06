Propuesta para un centro polideportivo y recreativo

Este proyecto presentado corresponde a un trabajo de Tesis de Grado de la carrera Arquitectura y urbanismo. Fue presentado en octubre de 2004 en la Universidad Nacional del Litoral por el arquitecto Diego Miguel Jappert, donde el autor se había propuesto abordar la problemática de la Arquitectura Deportiva y como Proyecto de la Tesis desarrolló un Centro Deportivo de carácter Público, de escala urbana y regional para atender la demanda de instalaciones deportivas de la ciudad y la región.Se tomó como área de intervención una fracción de terreno rural (hoy plenamente urbanizada) lindera al predio del Club Ciclista, Aguas Santafecinas y el Bosque Educativo Norberto Besaccia. Actualmente el predio estaría delimitado por las calles Marchini al norte, Intendente Muriel al sur, Constitución al este y el Bosque y Club Ciclista al oeste. Era un sector que el viejo “Plan Estratégico de Rafaela” tenía contemplado para un gran parque de escala urbana y regional.El Centro de deportes se concibe como parte del sistema de espacios verdes públicos. El proyecto tiene por finalidad dotar a la ciudad de un centro deportivo abierto a los habitantes y proveer a quienes deseen ejercitar deportes o busquen recreación y esparcimiento en una instancia que en lo socio cultural, supere la habitual estructura cerrada del club.Teniendo en cuenta la forma y dimensiones del terreno, las orientaciones óptimas (Norte - Sur) de los campos de juego y las preexistencias (Bosque, Velódromo), se recurrió a la creación de una calle central que contiene y vincula todas las actividades del terreno y relaciona las áreas deportivas. Se busca concentrar el movimiento peatonal y favorecer el encuentro.Sobre la calle Marchini, única vía de acceso automotor situada al límite norte del predio se disponen los estacionamientos que flanquean con la plaza de carácter público, que actúa como umbral del centro. Desde la plaza se puede acceder al Estadio Polideportivo y Natatorio Cubierto, al Bar y Restaurante, al velódromo del Club Ciclista y al resto del centro de deportes con los campos de juego abiertos. Esta plaza permite que el acceso de público y espectadores al gimnasio cubierto se desarrolle de manera independiente del resto del complejo, no interrumpiendo las actividades propias del mismo. De este modo el gimnasio cubierto actúa como nexo entre el interior y el exterior del complejo.El auto no ingresa al pulmón verde para protegerlo de la contaminación ambiental, acústica y visual. El usuario ingresa caminando al centro y mediante la peatonal principal llega hacia las distintas zonas deportivas.En una primera etapa se desarrollan hacia el oeste la zona de playones polideportivos y mas alejada, aprovechando un área vacante del Club Ciclista, cuyo terreno fue otorgado por el municipio, se localizan las canchas de tenis y tenis criollo.Hacia el este se sitúa el área de camping configurando el epicentro de reunión familiar del complejo, este sector en el que se proyectaron plantaciones naturales y pérgolas para dar sombra, sobre todo en los primeros tiempos de vida del complejo, contiene asadores fijos y se encuentra rodeado por el sector de piletas recreativas hacia el norte, en su lado este se emplazan las canchas de Volley Playero, Bochas y el Quincho Recreativo, y hacia el sur la plaza de juegos infantiles y las praderas libres. De este modo la familia se encuentra reunida y en un momento determinado cada integrante, según su edad y necesidades puede dirigirse hacia un sector determinado.Continuando el avance por la calle principal se encuentra el edificio que contiene los servicios que abastecen las áreas abiertas (vestuarios, depósito de materiales deportivos, etc) se localizan en una posición central para favorecer el acceso a los mismos desde los diferentes campos de juego. En una situación de proximidad controlada se levanta la torre que contiene la reserva de agua para todo el complejo. Por su altura y tratamiento actúa como mojón de referencia. Enfrentado al sector de vestuarios, al otro lado de la peatonal se desarrollan otras actividades deportivas al aire libre como el patinódromo y la cancha de hockey sobre césped natural. El último tramo de recorrido de la arteria peatonal se encuentra flanqueado hacia el oeste por el sector especifico de campos de fútbol y hacia el este el campo multideportivo enmarcado por la pista de atletismo de 400 m. con 8 carriles reglamentarios.La calle de circulación principal se encuentra fragmentada por plazoletas que actúan como pausas del recorrido, estas plazas conectan a la vez con caminos secundarios de circulación que llevan al peatón tanto hacia los campos de juego como a áreas de sombra, descanso y estaciones de salud.Las instalaciones cubiertas se agrupan en el Estadio y Natatorio Cubierto, un edificio que integra el sector de gimnasio techado de usos múltiples, piletas cubiertas climatizadas, vestuario y dependencias. El edificio se concibe como el elemento básico a partir del cual se relaciona la ciudad con el resto del complejo y sus áreas deportivas abiertas. Su concepción no solo obedece a una función estrictamente deportiva, sino que es multipropósito, previsto además para otros usos: musicales, sociales y culturales.El estadio se ajusta a las normas nacionales e internacionales para competencias deportivas y permite alojar un piso deportivo de 48 x 30metros y una altura libre de 12,50m. Esto permite el desarrollo de campos en cualquier tipo de competencias bajo techo y a la vez permite la división de tres pistas de entrenamiento de 15x 28m aptas para volley y básquet: de esta forma el gimnasio puede dividirse en tres sectores independientes. Esta gran planta libre permite la aparición de nuevos programas y su configuración lo hace apto para reuniones sociales. La capacidad de tribunas llega a las 1.750 localidades con público de pie, y 875 si permanece sentado. Por sobre el nivel de plateas se desarrolla el sector de cabinas de prensa, para prensa oral y escrita, plataformas para TV. Todo el sector posee accesos diferenciados.El resto de la planta baja sirve a los locales de apoyo. Bajo el sector de tribunas se encuentra la sede administrativa, y las oficinas del centro de educación física con aulas y sala de reuniones que en el caso de desarrollarse competencias importantes se adecuan a otros fines (conferencia de prensa, control de torneos, auxiliar de torneos). Bajo el sector de plateas se encuentran los depósitos correspondientes al gimnasio y natatorio cubierto, con accesos diferenciados. En la cabecera oeste del campo de juego se sitúan los vestuarios para deportistas, jueces y la sala médica. En el nivel superior se desarrolla un entrepiso que balconea al campo de juego y permite el uso como sala de gimnasia y musculación, además puede servir como sector para alojar público de pie o instalando una tribuna transitoria. Una tercera función que tiene es servir como escenario para espectáculos culturales, teatrales y recitales de música, aprovechando los vestuarios de deportistas y o jueces del nivel inferior.El natatorio cubierto se desarrolla en paralelo con la sala de deportes y se encuentra separado de la misma por el bloque de depósitos por encima del cual se ubican las plateas que sirven a los fines de contemplar las competiciones de natación. Desde el recinto de piletas hacia el sur, mediante un amplio aventanamiento se sale al sector de natatorios recreativos al aire libre, solarium y área de camping; por lo que el natatorio se encuentra visual y funcionalmente vinculado con las piletas de verano.