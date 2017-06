Ocho listas competirán por nueve bancas en Diputados

Schmid no se postularáEl exministro de Defensa Agustín Rossi oficializó ayer su precandidatura a diputado nacional por Santa Fe y se sumó a la interna del Partido Justicialista, en la que participará la exjueza Alejandra Rodenas, en tanto que el integrante del triunvirato de la CGT Juan Carlos Schmid decidió bajarse de la competencia.Mediante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Rossi presentó su lista "Unidad Ciudadana", el mismo nombre del espacio que encabeza la expresidenta en Buenos Aires, con el objetivo de "ponerle un freno al ajuste macrista", "volver a tener futuro" y "reivindicar el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner". Según sostuvo, su propuesta "representará a todos los santafesinos y santafesinas afectados por la política neoliberal de Mauricio Macri". Acompañan a Rossi en la nómina la diputada nacional Josefina González; la secretaria general de SADOP Santa Fe, Patricia Mounier; Esteban Bogdanich; Iván Pérez; y Estela Pietropaolo, entre otros.En la interna del PJ también competirá la exjueza Rodenas, que mantuvo hasta último momento negociaciones con el sector de Schmid, quien finalmente desistió de ser precandidato y cuestionó "la poca predisposición al diálogo y a sumar" de muchos dirigentes que "no comprenden ni alcanzan a dimensionar la profundidad de la crisis, y las necesidades de la etapa".Fuentes cercanas al líder del sindicato de Dragado y Balizamiento afirmaron que la decisión fue "no aportar a la dispersión" en tanto que otras deslizaron que no aceptó la oferta de Rodenas para ocupar el tercer lugar de la lista. "Vinimos para ser una herramienta que aporte a la unidad del peronismo, y el inicio de la recuperación de la Provincia. Nadie nos puede recriminar ser funcionales a lo que queremos combatir. Los gestos para ser efectivos deben comenzar por casa", señalaron en el entorno de Schmid.Rossi presentó a los integrantes de su lista, entre ellos a Lucio Barindelli -en el noveno lugar-, un santafesino radicado desde hace años en Rafaela para trabajar en el Poder Judicial y donde se convirtió en referente de la Asamblea Popular. En el acto estuvieron presentes el diputado nacional Marcos Cleri y el diputado provincial Leandro Busatto entre otros, mientras que Rossi efectuará una conferencia de prensa el martes en Rosario y el jueves en Santa Fe para continuar con la presentación en sociedad de la lista, en tanto que en las próximas semanas tiene previsto visitar Rafaela.En las PASO del 13 de agosto también competirán por el frente Cambiemos la lista aprobada por el gobierno nacional que encabeza el radical Albor Cantard, actual secretario de Políticas Universitarias, junto al macrista Luciano Laspina y Lucila Lehmann, de la Coalición Cívica. Esa nómina se enfrentará a la que lidera el concejal rosarino radical Jorge Boasso, con Fuerza para el Cambio, acompañado por Inés Larriera, Roberto Marconi y Paola Rasadore.Por el oficialista Frente Progresista Cívico y Social competirán el ministro de la Producción, Luis Contigiani, seguido por Fabián Bastía, la diputada nacional Alicia Ciciliani y Juan Cruz Cándido.En tanto, por el Frente Renovador, irá a las PASO la panelista Amalia Granata, en la lista "UNA Santa Fe Renovada", contra la nómina que encabeza el actual diputado y vicepresidente del bloque de legisladores del FR nacional, Alejandro Grandinetti.Por el lado del Frente de Izquierda (FIT) el candidato a diputado nacional será el rosarino Octavio Crivaro, quien milita en el PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas) y cuenta con un discurso muy crítico hacia todas direcciones, desde el Gobierno de Miguel Lifschitz hasta el del presidente Mauricio Macri.A estas ocho listas se podían sumar algunas a último momento ya que nadie podía asegurar si habría una segunda lista de radicales dentro del Frente Progresista, Cívico y Social o una tercera dentro de Cambiemos integrada por macristas desencantados -liderados por Federico Angelini- con la que encabeza Cantard.