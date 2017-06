Ben Hur busca el título del Apertura

Desde las 15:30 se completará hoy la última fecha del Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. En Barrio Parque, Ben Hur tendrá la posibilidad de dar la vuelta olímpica ante 9 de Julio, en un partido que será arbitrado por Franco Ceballos, secundado por E. Colman y Federico Rodríguez.El Lobo se mantiene invicto en una gran campaña que lleva diez triunfos y dos empates, y solo por otra gran producción de Unión de Sunchales se ha llegado hasta esta última jornada con la incertidumbre. El Bicho Verde, en el mismo horario, estará visitando a La Hidráulica de Frontera (arbitraje de Roberto Franco), sabiendo que tendrá que ganar como único resultado posible y a la vez esperar que 9 de Julio le de una mano.El equipo benhurense necesita solamente una unidad, aunque no deberá confiarse porque posiblemente 9 de Julio utilice algunos futbolistas que estuvieron gran parte del torneo, y que en las últimas fechas no habían sido de la partida, ya apuntando a la Copa Santa Fe y el Federal B.En caso que Ben Hur pierda y Unión gane, se deberá disputar un partido desempate en cancha neutral.Los demás partidos a jugarse hoy serán: Quilmes vs. Ferrocarril del Estado, Ariel Gorlino; Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente, José Rodríguez; Dep. Ramona vs. Atlético de Rafaela, Mauro Cardozo y Peñarol vs. Sp. Norte, Víctor Colman.PRIMERA BEste domingo se jugará la 4ª fecha de la segunda fase con los siguientes encuentros.: Deportivo Aldao vs. Unidad Sancristobalense (Rodrigo Pérez), Independiente de San Cristóbal vs. Independiente de Ataliva (Sergio Rusch), Moreno de Lehmann vs. Tiro Federal de Moisés Ville (Silvio Ruíz) y Sportivo Roca vs. Deportivo Tacural (Guillermo Vacarone).Talleres de María Juana vs. Zenón Pereyra FC (Javier Simoncini), Argentino de Vila vs. Sportivo Santa Clara (Sebastián Garetto) Bochazo de San Vicente vs. Atlético María Juana (Darío Suárez) y Deportivo Josefina vs. San Martín de Angélica (Sergio Romero).PRIMERA CEste domingo se disputará la 2ª fecha del Clausura a partir de las 16 con los siguientes partidos: Juventud Unida de Villa San José vs. Deportivo Susana (Raúl Rodríguez), Libertad de Estación Clucellas vs. San Isidro de Egusquiza (Gonzalo Hidalgo), Deportivo Bella Italia vs. Atlético Esmeralda (Claudio González) y Belgrano de San Antonio vs. Sportivo Aureliense (Guillermo Tartaglia).CAPACITACIONEl lunes 26 comenzará una jornada de Capacitación para DT, PF, entrenadores, etc. La misma es organizada por la Federación Santafesina y la Secretaría de Deportes del Gobierno Provincial, y se da en el marco de la Copa Santa Fe. La segunda jornada será el 03/07. Disertarán el Dr. Juan C. Mazza y el Ps. Marcelo Márquez.La jornada en Rafaela del lunes es para las siguientes Ligas convocadas: Rafaelina – Regional Ceresina – Departamental San Martín- Cañadense y se realizará en el Salón Celeste del Club Atlético de Rafaela, en el horario de 17:30 a 22:30.